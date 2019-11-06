"Газпром" назвав дві умови для транзитного контракту з Україною

Фото: Олексій Міллер (www.gazprom.ru)

Газпром вимагає від України відмовитися від судових позовів і поновити закупівлю російського газу

До укладення нового контракту по транзиту газу російський "Газпром" хотів би вирішити ряд своїх завдань. Про це голова правління ВАТ "Газпром" Олексій Міллер заявив на зустрічі з уповноваженим уряду ФРН з транзиту газу через Україну Георгом Графом Вальдерзеє, повідомляє прес-служба компанії.

Як наголошується в повідомленні, перша задача - врегулювання спорів між "Газпромом" і українською стороною.

"Це означає взаємну відмову від претензій і припинення судових розглядів між ВАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" за контрактами на поставку і транзит російського газу, відновлення балансу комерційних інтересів сторін", - йдеться в повідомленні.

Також мова йде про скасування рішення Антимонопольного комітету України про накладення на "Газпром" штрафу за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту газу України.

Крім того, "Газпром" пропонує Україні відновити прямі закупівлі російського газу до 2020 року та визначити обсяги таких закупівель.

У "Газпромі" також заявили, що в рамках імплементації положень Третього енергетичного пакета ЄС у національне законодавство Україні необхідно, зокрема, забезпечити реальну незалежність національного регулятора і створити незалежного сертифікованого газотранспортного оператора.

"Якщо українська сторона не встигне закінчити цю роботу до 1 січня 2020 року, "Газпром" готовий до продовження на перехідний період чинного транзитного контракту з урахуванням актуальних ринкових умов", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, що російська сторона пропонує "Нафтогазу" обнулити майже 3 млрд доларів за рішенням Стокгольмського і відмовитися від позову ще на 12 млрд. До того ж АМКУ пропонується відмовитися від штрафу на близько 7 млрд доларів. В сумі це 22 млрд доларів.

Нагадаємо, 18 жовтня глава "Газпрому" Олексій Міллер в черговий раз запропонував Україні так звану "знижку" на газ в разі підписання прямого контракту.