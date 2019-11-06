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Гончарук оголосив про плани провести цифровий перепис населення

Новини » Суспільство     06.11.2019 - 15:53
Гончарук оголосив про плани провести цифровий перепис населення
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

До кінця року Кабмін планує провести цифровий перепис населення

У Кабінеті міністрів України розглядають можливість проведення цифрового перепису населення. Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу за підсумками засідання уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Гончарука, Кабмін планує провести цифровий перепис населення за допомогою статистичних і математичних методів.

"Перепис важливий для того, щоб дати відповіді на велику кількість питань... До кінця року ми плануємо провести цифровий перепис населення за допомогою різних статистичних і математичних методів. За рахунок роботи з реєстрами... Ми потім подивимося, що ще ми хочемо знати", - сказав прем'єр-міністр.

Як відомо, перепис населення за 28 років незалежності України проводили лише один раз - у 2001 році.

Нагадаємо, в Кабінеті міністрів України планують провести перепис населення в наступному році. Витрати на проведення запланованої в 2020 році загальнонаціонального перепису населення складуть 3,4 млрд гривень.

РБК-Україна повідомляло, що всеукраїнський перепис населення відбудеться протягом листопада і грудня 2020 року.

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