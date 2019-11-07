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"Шахтар" вирвав нічию із загребським "Динамо" в компенсований час

Новини » Спорт     07.11.2019 - 00:02
"Шахтар" вирвав нічию із загребським "Динамо" в компенсований час

Суперники забили один одному по три голи

Донецький "Шахтар" зміг вирвати нічию із загребським "Динамо" в матчі четвертого туру групового раунду Ліги чемпіонів. Поєдинок в столиці Хорватії на стадіоні "Максимір" завершився з рахунком 3:3.

Першими повели в рахунку "гірники" завдяки зусиллям Алана Патріка. Хорвати зрівняли ще в першому таймі - Петкович головою відправив м'яч у ворота.

"Динамо" вийшло вперед на 74 хвилині зусиллями Луки Іванушеча, а за хвилину до кінця основного часу Арія Адемі збільшив різницю до двох голів.

"Шахтар" зробив чудо в компенсований час. Спочатку Мораес скоротив відставання, а потім Андрій Пятов пішов на кутовий в останні секунди гри і заробив рятівний пенальті, який вдало реалізував Тете. Це дебютний матч бразильського півзахисника в Лізі чемпіонів.

"Шахтар" і "Динамо" продовжують боротися за друге місце в групі C, яку очолює "Манчестер Сіті". Однак "гірники" випереджають загребский клуб за особистими зустрічами в турнірній таблиці.

У минулому турі, який відбувся два тижні тому в Харкові, "Шахтар" і "Динамо" З забили одне одному по два м'ячі.

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