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НАБУ відкрило справу через можливу держзраду Кличка

Новини » Політика     06.11.2019 - 12:18
НАБУ відкрило справу через можливу держзраду Кличка
Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

Кличка підозрюють у держзраді і розкраданнях при забудові Києва

Національне антикорупційне бюро України відкрило справу про можливу державну зраду і розкрадання щодо мера Києва Віталія Кличка та його двох заступників. Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит РБК-Україна.

Відзначимо, що мова йде про можливу держзраду і розкрадання бюджетних коштів при забудові Києва з боку Кличка і його заступників.

"Національним антикорупційним бюро України виконано зазначену постанову Вищого антикорупційного суду та внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - йдеться у відповіді на запит.

У жовтні Вищий антикорупційний суд відкрив провадження у цій справі і зобов'язав НАБУ внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Це сталося після того, як до НАБУ подали заяву на дії Кличка та його заступників, які, на думку заявника, підпадають під зловживання владою, отримання неправомірної вигоди, розкрадання, державну зраду і т. д.

Нагадаємо, раніше НАБУ завело справу на Кличка теж за рішенням антикорупційного суду. Справа стосується розкрадання коштів при реконструкції Шулявського моста в Києві.

Перед цим Кличко збільшив вартість реконструкції Шулявського моста до 1 млрд гривень.

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Новини України Віталий КличкоНАБУдержзрада
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