Засновник Blackwater веде переговори про купівлю "Мотор Січ", - WSJ

Фото: засновник Blackwater Ерік Прінс (скріншот з YouTube)

WSJ пише, що США зацікавлені у придбанні української компанії

Засновник американської приватної військової компанії Blackwater Ерік Прінс веде переговори про купівлю українського об'єднання "Мотор Січ". Про це пише видання The Wall Street Journal.

Видання пише, що Вашингтон продовжує спроби не допустити переходу українського виробника двигунів для авіаційної техніки під контроль Китаю. За даними WSJ, президент США Дональд Трамп доручив Прінсу вести переговори про придбання "Мотор Січ".

Повідомляється, що Прінс відвідав завод "Мотор Січ" у Запоріжжі в рамках приїзду до України 24-27 жовтня. Крім того, в кінці вересня підприємство відвідали повірений у справах посольства США в Києві Білл Тейлор і старший радник Пентагону оборонної промисловості України Дональд Вінтер.

При цьому Прінс не став коментувати цю інформацію, а в підконтрольній йому компанії Frontier Services Group повідомили про інтерес бізнесмена в інвестиціях в Україну.

Зазначимо, в серпні вже колишній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон рекомендував президенту Володимиру Зеленському захистити оборонну галузь від експансії Китаю. Болтон мав на увазі придбання Китаєм акцій "Мотор Січ".

Тоді ж WSJ виступила з матеріалом про те, що Болтон намагався заблокувати придбання Китаєм українського заводу.

З квітня 2018 року 56% акцій ПАТ "Мотор Січ", які належать китайським інвесторам, заарештовані. За даними СБУ, іноземні компанії намагалися отримати контроль у сфері військових замовлень і передати українські технології на інший завод.