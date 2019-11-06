ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Житомирській трасі у Києві стався вибух, є загиблий

Новини » Надзвичайні події     06.11.2019 - 23:33
На Житомирській трасі у Києві стався вибух, є загиблий
Фото з місця події (facebook.com/UA.National.Police)

Мотоцикліст кинув на дах автомобіля вибуховий пристрій і втік

На Житомирській трасі у Києві ввечері в середу, 6 листопада, невідомий кинув вибухівку на дах автомобіля "Мерседес", що призвело до вибуху. Про це повідомляє РБК-Україна на сторінку dtp.kiev.ua у Facebook.

"Під Києвом на Житомирській трасі, на розвороті на Чайки мотоцикліст кинув на дах "мерседеса" вибуховий пристрій і втік. Вибухом зачепило 5 автомобілів, які стояли перед світлофором поруч з маршруткою", – сказано в повідомленні.

В Нацполіції повідомили, що у результаті вибуху загинув водій, двоє пасажирів отримали тілесні ушкодження. У столиці введено спеціальну поліцейську операцію.

Фото з місця події (facebook.com/UA.National.Police)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві в житловому будинку чоловік влаштував стрілянину по сусідах. Поранено одну людину.

Також РБК-Україна повідомляло, що 30 жовтня в центрі Києва викрали дитину. Як повідомив очевидець події, чоловік худорлявої статури близько 30 років поклав дитину в корзину, а потім в багажник і помчав у невідомому напрямку. Поліцейські ввели план "Перехоплення" з пошуку чоловіка і транспортного засобу.

У Києві чоловік відкрив стрілянину по сусідах, є поранений У Києві ускладнено рух транспорту через масштабне ДТП
Новини України КиївКиївмаршруткаВибух
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся