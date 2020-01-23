Виступ Зеленського в Давосі і зростання числа жертв китайського вірусу: новини за 22 січня

Президент України Володимир Зеленський виступив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, в Китаї було зареєстровано 17 випадків смерті від нового типу коронавируса, Білий дім опублікував документи про блокування військової допомоги Україні. Детальніше про те, що сталося в середу, 22 січня, - в матеріалі РБК-Україна.
Зеленський на форумі в Давосі: головне
Президент України Володимир Зеленський виступив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.
Зеленський може зустрітися з Путіним в Ізраїлі
Президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін можуть зустрітися в Ізраїлі. Про це повідомляють росЗМІ. Як зазначається, президенти приїдуть до Ізраїлю з нагоди 75-річчя визволення в'язнів концтабору Освенцим.
В Офісі президента України не виключили можливу зустріч президентів. Повідомляється, що в разі такої зустрічі українська сторона обговорювати лише питання подальшого обміну полоненим.
Білий дім опублікував документи про блокування військової допомоги Україні
Адміністративно-бюджетне управління при президентові Сполучених Штатів опублікувало документи, що стосуються утримання військової допомоги Україні адміністрацією Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на неурядову організацію American Oversight.
В документах фігурує відповідальний чиновник Пентагону Елейн МакКастер, заступник директора Адміністративно-бюджетного управління Майкл Даффі, інші чиновники, а також запити офісів конгресменів.
Ківа побився в ресторані Києва: накинувся на ветерана (відео)
В одному з ресторанів Києва в Печерському районі сталася бійка за участю народного депутата Іллі Киви.
За повідомленням низки ЗМІ, Кива побився з ветераном АТО. Інцидент стався 22 січня близько 12:00 в ресторані "МОССО". У підписі до відео, яке опублікував один з Telegram-каналів йдеться, що народний депутат зустрічався з "представниками кримінального світу Дніпра", і в якийсь момент у нього виник конфлікт з відвідувачем. На опублікованому запису видно, що Ківа підходить до чоловіка і завдає йому удару головою, в результаті чого отримує удар в обличчя кулаком.
Повідомляється, що Кива звернувся із заявою про отримання тілесних ушкоджень. Відкрито кримінальну справу.
Двох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" звільнили з російської колонії
Двох фігурантів севастопольської групи у "справі Хізб ут-Тахрір" Рустема Ваїтова та Нурі Примова звільнили з російського ув'язнення. Про це повідомляє адвокат Едем Семедляєв, передає "Крим.Реалії",
Ваїтов став першим кримським ув'язненим, заарештованим після російської анексії півострова у "справі Хізб ут-Тахрір", який звільнився, відбувши весь термін ув'язнення.
У Китаї кількість хворих на вірусну пневмонію перевищила 570 осіб
Кількість людей, захворівших новим різновидом коронавірусу у 25 провінціях Китаю, досягла 571. Про це повідомляє Держкомітет з питань охорони здоров'я, передає РБК-Україна з посиланням на Хіпһиа.
Зазначається, що 22 січня був виявлено 131 новий випадок зараження пневмонією і 257 нових імовірних випадків захворювання.
Станом на північ середи, в країні було зареєстровано 17 випадків смерті від пневмонії. Всі вони сталися у провінції Хубей. Померлим від вірусу було від 48 до 89 років.
Трамп і Грета Тунберг обмінялися "люб'язностями" в Давосі (відео)
Дональд Трамп назвав Грету Тунберг "дуже злою" та зізнався, що толком нічого про неї не знає. Президент США в кулуарах Всесвітнього економічного форуму в Давосі у Швейцарії також критично висловився про екоактивістів та закликав "відкидати вічних пророків", які попереджають про прийдешній апокаліпсис. Слова американського лідера про 17-річну шведську активістку по клімату прозвучали в інтерв'ю The Wall Street Journal.
21 січня Тунберг виступила на Форумі в Давосі та заявила присутнім бізнесменам і політичним лідерам, що вони не роблять достатньо для боротьби зі зміною клімату, закликавши їх сприймати це як "справжню кризу".
Скандал на Голос країни 2020: підопічна Дана Балана попала в "Миротворець"
Учасниця шоу Голос країни-10 Василина Старшова, яка була вокалісткою в російській групі "Ленінград", але зараз вирішила зайнятися сольною кар'єрою, попала в базу сайту "Миротворець". Підопічну Дана Балана на популярному конкурсі звинувачують у незаконному відвідуванні окупованого Криму в серпні 2016 року.
У заяві адміністраторів сайту "Миротворець" йдеться, що Старшова - порушниця державного кордону України - зараз у Києві, і про її точне місцезнаходження знають організатори конкурсу.