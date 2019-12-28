Виплата "Газпрому" і авіакатастрофа в Казахстані: новини за 27 грудня

"Газпром" виплатив Україні майже 3 млрд доларів

Російська компанія "Газпром" виплатила Україні майже 3 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу. Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" підтверджує отримання коштів.

НАК отримав від "Газпрому" 2,918 млрд доларів компенсації на виконання рішення Стокгольмського арбітражу 2018 року. Таким чином, сумарно за результатами транзитного арбітражу "Нафтогаз" отримав 5 млрд доларів.

У Казахстані впав літак з 98 людьми на борту, є жертви

У Казахстані відбулося падіння літака Fokker-100 авіакомпанії Bek Air, на борту якого було 98 осіб - 5 членів екіпажу і 93 пасажири.

Повідомляється про 12 загиблих і 67 постраждалих. За даними МВС Казахстану, всього на борту лайнера було 5 членів екіпажу і 93 пасажири. Зокрема, серед пасажирів були двоє українців, один громадянин Киргизстану, один громадянин Китаю, решта - громадяни Казахстану. Всі подробиці падіння - в матеріалі РБК-Україна.

Україна і Росія домовилися обнулити взаємні претензії щодо газу

Україна і Російська Федерація домовилися про обнулення з 1 січня взаємних претензій та зняття арешту на майна в рахунок рішень по судовим позовам про транзит газу. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на главу російського Міністерства енергетики Олександра Новака.

За його словами, відмова від позовів, по яких немає остаточного рішення, був включений в протокол про газову співпрацю, підписаним між Україною і Росією 20 грудня.

Рябошапка замінив прокурорів у справі "беркутівців"

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка замінив групу прокурорів у справі колишніх "беркутівців". Передбачається, що таким чином сторона обвинувачення намагається довести судове засідання до звільнення підсудних з-під варти.

Засідання проходить на тлі неофіційних даних про участь п'ятьох "беркутівців" в обмін полоненими. Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Олег Янішевський, Олександр Маринченко та Сергій Тамтура особисто не коментують даний факт.

Також вчора Київський апеляційний суд переніс на 28 грудня розгляд апеляції на арешт колишніх "беркутівців". Про перенесення попросила сторона потерпілих.

Зеленський звільнив Грицака з військової служби

Президент України Володимир Зеленський звільнив колишнього голову Служби безпеки України (СБУ) Василя Грицака з воєнної служби. "Звільнити генерала армії України Грицака Василя Сергійовича з військової служби в запас Служби безпеки України у зв'язку із проведенням організаційних заходів з правом носіння військової форми одягу", - йдеться в указі.

Раніше НАБУ почало досудове розслідування щодо Василя Грицака. Грицака звинувачують у порушенні ч. 2 ст. 372 ККУ (притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності слідчим, прокурором чи іншою уповноваженою на те законом особою).

Уряд змінив процедуру монетизації пільг на комунальні послуги

Кабінет міністрів України вніс зміни до процедури переходу на грошову форму виплати пільг на житлово-комунальні послуги. Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив у своєму Telegram-каналі.

Як зазначив Гончарук, з 1 січня пільгові категорії українців зможуть у будь-який час перейти на готівкову грошову форму виплат на житлово-комунальні послуги.

Зеленський призначив нову голову ДБР замість Труби

Президент Володимир Зеленський призначив Ірину Венедіктову (нардеп від "Слуги народу") тимчасову главу Держбюро розслідувань. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на указ президента.

В указі говориться "призначити Венедіктову Ірину Валентинівну тимчасово виконуючою обов’язки Директора Державного бюро розслідувань".

Богдан таємно зустрічався з Коломойським, - "Схеми"

Глава Офісу президента Андрій Богдан та олігарх Ігор Коломойський таємно зустрічались. Про це йдеться у розслідуванні журналіста програми "Схеми: корупція в деталях".

У розслідуванні говориться, що Богдан та Коломойський разом із соратниками та бізнес-партнерами бачились в ресторані п’ятизіркового готелю в самому центрі Києва.

Кабмін підготував реформу ринку праці: що зміниться

Кабінет міністрів України на засіданні 27 грудня схвалив законопроект про ринок праці. РБК-Україна розбиралося, як уряд Олексія Гончарука пропонує реформувати цей ринок.

Міжбанк закрився зростанням курсу долара в останній робочий день 2019

Курс долара на міжбанку в продажу 27 грудня 2019 року виріс на 26 копійок до 23,79 гривень за долар, курс купівлі до 23,74 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 43 копійки до 26,54 гривень за євро.

Українським водіям загрожує підвищення штрафів: про що мова

Водіям в Україні загрожує посилення покарання за наїзди на пішоходів і перевищення швидкості. Про це розповів заступник голови Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко під час зустрічі з представниками громадських організацій та велосипедистами.

Геращенко повідомив, що готуються законопроекти про внесення змін у Кодекс про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу, законів "Про дорожній рух" та "Про Національну поліцію".

Українська співачка народила первістка від Героя АТО: перші фото дівчинки

Українська співачка Наталка Карпа народила дитину. Першим фото малятка поділився щасливий тато, Герой АТО Євген Терехов з позивним "Титановий Джексон". На Instagram-сторінці співачки також з'явилися зворушливі знімки з пологового будинку.