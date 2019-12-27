"Нафтогаз" підтвердив виплати "Газпрому", переговори щодо транзиту тривають

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

"Газпром" погасив майже 3 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" підтверджує отримання майже 3 млрд доларів від російського "Газпрому". Про це йдеться в повідомленні НАК Facebook.

Повідомляється, що НАК отримав від "Газпрому" 2,918 млрд доларів компенсації на виконання рішення Стокгольмського арбітражу 2018 року. Таким чином, сумарно за результатами транзитного арбітражу "Нафтогаз" отримав 5 млрд доларів.

"Сьогоднішній платіж "Газпрому" включає як погашення невиплаченої раніше частини присудженої компенсації (2,56 млрд доларів), так і відсотків, нарахованих з моменту оголошення рішення 28 лютого 2018", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що сторони продовжують переговори про умови подальшої співпраці після завершення діючого контракту на транзит газу 1 січня 2020.

Нагадаємо, 28 лютого 2018 Стокгольмський арбітражний трибунал виніс рішення на користь "Нафтогазу" з більшості питань у суперечці з "Газпромом". Зокрема, суд підтвердив порушення "Газпромом" зобов'язань за обсягами транзиту і присудив компенсацію у розмірі 4,63 млрд доларів.

Це означало, що "Газпром" повинен був виплатити близько 2,56 млрд доларів з урахуванням остаточного розрахунку за газ, поставлений у 2014 і 2015 роках.

Першу частину компенсації - 2,1 млрд з присуджених 4,63 млрд доларів (40%) "Нафтогаз" отримав у вигляді газу, який був поставлений в 2014 році.