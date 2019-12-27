Кабмін схвалив законопроект про ринок праці

Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Гончарук сподівається на підтримку Верховної Ради

Кабінет міністрів схвалив законопроект про ринок праці. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Гончарук зазначає, що законопроект передбачає:

збереження та розширення соціальних прав працівників; збільшення кількості легальних робочих місць; рівні можливості для чоловіків і жінок у сфері праці; підвищення доходів працівників по всій Україні; гармонізація українського законодавства з європейським.

У грудні міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що в Україні за рік знизився рівень безробіття.

Раніше повідомлялось, що Пенсійний фонд України здійснить перерахунок пенсій з 1 грудня 2019 року у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму для українських громадян літнього віку. Розмір максимальної пенсії зросте на 740 грн і становитиме 16 380 грн.

Нагадаємо, максимальна допомога по безробіттю збільшиться з 1 грудня 2019 року з 8028 грн до 8408 грн на місяць. Відповідна норма міститься у законі про державний бюджет на 2019 рік. Згідно з законом, прожитковий мінімум для працездатних осіб зросте з 2007 грн до 2102 грн. Від його розміру залежать соціальні та трудові виплати, зокрема, розмір максимальної допомоги по безробіттю.