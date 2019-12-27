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Число жертв аварії літака в Казахстані знову зросло

Новини » Надзвичайні події     27.12.2019 - 18:30
Число жертв аварії літака в Казахстані знову зросло
Фото: катастрофа літака в Казахстані (twitter/zakon.kz)

Кількість постраждалих склала 67 чоловік, 8 - у важкому стані

Число загиблих унаслідок падіння пасажирського літака в Казахстані досягло до 67 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

За інформацією Міністерства охорони здоров'я (МОЗ), кількість постраждалих в результаті падіння літака під Алмати склала 67 осіб, 8 - у надто важкому стані.

Раніше повідомлялося, авіакатастрофа в Казахстані сталася близько сьомої ранку за місцевим часом. В результаті авіакатастрофи в Казахстані, за даними МОЗ країни, загинули 12 осіб. Також повідомляється про 53 постраждалих, стан десяти з них оцінюється як вкрай важкий.

Нагадаємо, на борту лайнера, що зазнав аварії в Алма-Аті було 5 членів екіпажу і 93 пасажира. Зокрема, серед пасажирів були два українці, один громадянин Киргизстану, один громадянин Китаю, решта - громадяни Казахстану.

Як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих в результаті катастрофи пасажирського літака в Казахстані 27 грудня. Зеленський адресував листа із співчуттями президентові Казахстану Касим-Жомарту Токаєву

Крім того, очевидці розповіли деталі авіакатастрофи в Казахстані. Навколо кричали про те, що літак може вибухнути.

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