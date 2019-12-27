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Захисту потерпілих у справі "беркутівців" відмовили у відведенні судді

Новини » Політика     27.12.2019 - 20:31
Захисту потерпілих у справі "беркутівців" відмовили у відведенні судді
Фото: суд по справі "беркутівців (РБК-Україна)

Захист потерпілих вважає, що на суддю чинять тиск через обмін полоненими

Судді за справі "беркутівців" Маргариті Васильєвій оголосили відвід, колегія суддів відмовила у клопотанні. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Повідомляється, що адвокати потерпілих у справі про розстріли на Майдані заявили відвід судді, так як вважають, що на неї здійснюється тиск у зв'язку з підготовкою обміну полоненими між Україною і так званими "республіками" Донбасу.

Після перерви на нараду адвокатам потерпілих відмовили у відводі Васильєвої.

Відзначимо, на даний момент колишні "беркутівці" Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Олег Янішевський, Олександр Маринченко та Сергій Тамтура не коментують можливу участь в обміні полоненими.

Нагадаємо, раніше звинувачення просило відкласти суд щодо "беркутівцям" і виступило проти звільнення обвинувачених з-під варти для обміну полоненими. Згодом генпрокурор Руслан Рябошапка розпорядився замінити групу прокурорів, однак Київський апеляційний суд дозволив їм брати участь у засіданні разом з нинішньою групою.

Також сьогодні стало відомо, що одеський суд звільнив ще 11 учасників обміну полоненими.

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Новини України обмін полоненимиБеркут
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