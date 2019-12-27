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Богдан таємно зустрічався з Коломойським, - "Схеми"

Новини » Політика     27.12.2019 - 13:11
Богдан таємно зустрічався з Коломойським, - "Схеми"
Фото: Андрій Богдан (РБК-Україна)

Богдан зустрічався з Коломойським та його бізнес-партнерами

Глава Офісу президента Андрій Богдан та олігарх Ігор Коломойський таємно зустрічались. Про це йдеться у розслідуванні журналіста програми "Схеми: корупція в деталях".

У розслідуванні говориться, що Богдан та Коломойський разом із соратниками та бізнес-партнерами бачились в ресторані п’ятизіркового готелю в самому центрі Києва.

Спочатку Богдана помічають у ресторані, де він проводив зустріч з головою правління НАК "Нафтогаз України" Андрієм Коболєвим. Вона тривала годину.

Потім журналіст помічає автівку Богдана біля п’ятизіркового готелю Premier Palace, туди ж приїхали Коломойський та його бізнес-партнер та співвласник студії "Квартал 95" Тімур Міндіч.

Сам Коломойський заперечує зустріч з Богданом. І говорить, що приїхав у готель, коли той вже поїхав.

Нагадаємо, 10 вересня Володимир Зеленський провів зустріч з олігархом Ігорем Коломойським. На зустрічі також були присутні прем'єр-міністр Олексій Гончарук, голова Офісу президента Андрій Богдан і перший помічник президента Сергій Шефір. Зустріч проходила в Офісі президента.

Зеленський та Коломойський неодноразово проводили зустрічі. Під час однієї з них Коломойський обговорював з Зеленським питання, пов'язані з можливим дефолтом України.

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