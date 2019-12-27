Рябошапка замінив прокурорів у справі "беркутівців"

Фото: суд по справі "беркутівців" (РБК-Україна)

Суд прийняв рішення допустити нових прокурорів разом з нинішніми

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка замінив групу прокурорів у справі колишніх "беркутівців". Відповідний лист надійшов в Київський апеляційний суд, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, до суду надійшов лист, яким Рябошапка повідомив про заміну групи прокурорів. Крім того, після перерви до приміщення прийшли три нових прокурора.

У підсумку після короткої перерви суд прийняв рішення допустити нових прокурорів до засідання суду поряд із нинішніми.

Нагадаємо, сьогодні Київський апеляційний суд розглядає скаргу захисту колишніх "беркутівців", яких звинувачують у причетності до розстрілів на Майдані. Адвокати просять відпустити підсудних з-під варти. Передбачається, що це робиться для того, щоб вони взяли участь в обміні полоненими, який запланований на 29 грудня.

Сьогодні стало відомо, що Україна в рамках обміну полоненими передасть на окупований Донбас 85-річного агента російської розвідки з Харкова Мехті Логунова. Його вже доставили зі слідчого ізолятора в Бахмут.