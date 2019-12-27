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Україна і Росія домовилися обнулити взаємні претензії щодо газу

Новини » Економіка     27.12.2019 - 09:48
Україна і Росія домовилися обнулити взаємні претензії щодо газу
Фото: колаж (РБК-Україна)

На 2020 року буде зроблено 65 млрд кубометрів газу

Україна і Російська Федерація домовилися про обнулення з 1 січня взаємних претензій та зняття арешту на майна в рахунок рішень по судовим позовам про транзит газу. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на главу російського Міністерства енергетики Олександра Новака.

За його словами, відмова від позовів, по яких немає остаточного рішення, був включений в протокол про газову співпрацю, підписаним між Україною і Росією 20 грудня.

"Для продовження транзиту "Газпром" укладе з "Оператором ГТС України" межоператорское угода, а з "Нафтогазом" - договір з бронювання потужностей для транспортування. Що стосується врегулювання юридичних розбіжностей, то "Газпром" погодився виплатити "Нафтогазу" 2,9 мільярда доларів вже винесеним рішенням Стокгольмського арбітражу, а український уряд має підписати мирову угоду з "Газпромом" про зняття антимонопольних претензій в 7,4 мільярда доларів", - повідомив Новак.

Також, за його словами, в 2020 році буду заброньовані потужності для транзиту 65 мільярдів кубометрів газу. У період з 2021 по 2024 року - 40 млрд кубів за умови конкурентного тарифу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна і Росія можуть підписати контракт по транзиту газу вже на цих вихідних. При цьому, за словами помічника президента України Андрія Єрмака, перед підписанням сторони повинні були узгодити низку документів, у тому числі й про відмову від позовів один до одного.

Також РБК-Україна писало, що новий газовий контракт між Україною і Росією про транзит російського газу в Європу гарантовано принесе Україні 15 млрд доларів.

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