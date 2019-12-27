Зеленський призначив нову голову ДБР замість Труби

Фото: Ірина Венедіктова (УНІАН)

Володимир Зеленський призначив Ірину Венедіктову

Президент Володимир Зеленський призначив Ірину Венедіктову (нардеп від "Слуги народу") тимчасову главу Держбюро розслідувань. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на указ президента.

В указі говориться "призначити Венедіктову Ірину Валентинівну тимчасово виконуючою обов’язки Директора Державного бюро розслідувань".

Разом з тим, президент звільнив Романа Трубу з посади глави ДБР. В указі говориться, "звільнити Трубу Романа Михайловича з посади Директора Державного бюро розслідувань".

Додамо, Ірина Венедиктова - професор юридичних наук, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін інституту ім. В. Н. Каразіна в Харкові. Венедиктова стала експертом з питань проведення судової реформи в команді президента Володимира Зеленського.

Відзначимо, що Труба пробув на посаді глави ДБР два роки.

Нагадаємо, 24 грудня президент України Володимир Зеленський підписав закон про перезапуск Державного бюро розслідування.

До цього Труба заявив, що готовий покинути свою посаду через три роки. Він заявляв, що не подаватиме у відставку через скандал з опублікованими записами нібито його розмов в одному з Telegram-каналів.

РБК-Україна писало, що в месенджері Telegram з'явився канал, в якому виклали записи розмов у кабінеті Труби. На цих записах він нібито за вказівкою генпрокурора Руслана Рябошапки і глави Офісу президента Андрія Богдана розпоряджається призупинити обшуки в Дніпровській міськраді, "Приватбанку" та НБУ.