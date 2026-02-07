Целью были линии 750 кВ и ТЭС, есть раненые и разрушения: последствия ночной атаки РФ по Украине

Россия осуществила очередную комбинированную атаку по Украине, применив стратегическую авиацию, крылатые ракеты и ударные беспилотники. В ряде регионов зафиксированы разрушения, раненые люди и масштабные аварийные отключения электроэнергии.

РБК-Украина рассказывает, что известно о последствиях ночной атаки россиян.

Главное:

Россия применила стратегические бомбардировщики и крылатые ракеты, которые двигались в направлении западных областей.

Под ударом оказались объекты энергосистемы - введены аварийные отключения по всей стране.

Зафиксированы повреждения жилых домов и инфраструктуры, есть раненые.

Украина активировала аварийную энергетическую помощь от Польши.

Чем атаковали Украину

По информации мониторинговых каналов, ночью Россия подняла стратегические бомбардировщики Ту-95МС, Ту-160 и Ту-22М3, после чего осуществила пуски крылатых ракет. Ракеты заходили в воздушное пространство Украины через Херсонскую область и двигались в направлении западных регионов.

Ракетные цели фиксировали как минимум в Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской и Львовской областях. Параллельно продолжались атаки ударными дронами - взрывы раздавались, в частности, в Бурштыне и Ровно.

Удар по энергосистеме и отключение света

В "Укрэнерго" сообщили о массированной атаке на объекты энергосистемы, из-за чего в большинстве регионов введены аварийные отключения электроэнергии.

По данным правительства, под удар попали подстанции и воздушные линии 750 кВ и 330 кВ - основа энергосети Украины, а также Бурштынская и Добротворская ТЭС.

Блоки АЭС временно разгрузили, а диспетчер "Укрэнерго" активировал запрос на аварийную помощь от Польши.

Киевская область

В Яготине в результате удара беспилотника возник пожар на территории складского комплекса. Спасатели ликвидируют последствия атаки.

Фото: последствия российского обстрела 7 февраля (t.me/dsns_telegram)

Как уточнил нардеп Алексей Гончаренко, россияне попали по складам кондитерской фабрики Roshen.

Также в результате вражеской атаки в Броварском районе повреждены пять частных домов и четыре автомобиля

Винницкая область

По данным ОВА, в регионе пострадало учебное заведение - разрушена стена одного из учебных корпусов. Вокруг повреждены еще 5 зданий, среди которых есть общежития.

Выбиты двери и более 150 выбитых окон. Повреждена система теплоснабжения.

Ивано-Франковск

Местные власти предупредили о возможных значительных перебоях с электроснабжением и призвали жителей сделать запас воды.

В то же время, "Укрзализныця" предупредила о задержке поездов на Ивано-Франковщине из-за соображений безопасности:

поезд №6418 Ходоров - Ивано-Франковск следует со станции Букачевцы с задержкой 2 часа 47 минут;

соответственно задержится на отправление поезд №6411 Ивано-Франковск - Ходоров.

Хмельницкая область

В результате ракетно-дроновой атаки поврежден жилой дом. Ранения получил мужчина 1971 года рождения, его госпитализировали.



Ровенская область

В области зафиксированы повреждения жилых домов и критической инфраструктуры, два человека ранены. Часть населенных пунктов осталась без электроэнергии, возможны перебои с водоснабжением.

Львовская область

Этой ночью Львовщина пережила массированную атаку боевыми беспилотниками и ракетами - пострадали объекты критической энергетической инфраструктуры.

В селе Старый Добротвор, предварительно из-за попадания вражеского беспилотника, загорелся жилой дом. На месте работали пожарные, информации о жертвах и пострадавших по состоянию на этот час не поступало.