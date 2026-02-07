Ворог Угорщини: Орбан зробив чергову обурливу заяву про Україну
Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан, який вважається другом російського диктатора Володимира Путіна, прилюдно назвав Україну "ворогом Угорщини".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на угорське видання Index.
Орбан заявив, що Україна, мовляв, нібито вимагає від Брюсселя позбавити Угорщину дешевого російського газу та нафти. Це, заа версією Орбана, загрожує високими цінами на комунальні послуги для угорців.
"Будь-хто, хто це каже, є ворогом Угорщини, тому Україна - наш ворог", - заявив друг Путіна.
Орбан додав, що якщо не знизити комунальні платежи, угорські сім'ї в середньому будуть витрачати на оплату комунальних послуг на рік близько мільйона угорських форінтів. Це трохи менше 2600 євро - завдяки багаторічній політиці Орбана угорський форінт майже нічого не вартий.
При цьому Орбан був змушений визнати, що оскільки Україна - сусід Угорщини, Будапешту потрібно буде співпрацювати з нею. Але він все одно не впустив можливості заявити, що Україну, мовляв, не можна допускати до членства в Євросоюзі.
Орбан та його заяви
Багаторічна влада Орбана та його партії "Фідес" в Угорщині добігає кінця. Вже у квітні корумпований проросійський прем'єр може програти опозиційній проєвропейській партії "Тиса".
Тому в спробі виграти вибори Орбан розгорнув масштабну кампанію залякування. Угорський прем'єр активно використовує маніпуляції, пропаганду та брехню, намагаючись очорнити свого суперника Петера Мадяра. Також фактично він "призначив" Україну на роль "ворога" в своїй передвиборчий кампанії.
Зокрема нещодавно Орбан заявив, що Будапешт нібито не має наміру підтримувати вступ Києва до Євросоюзу впродовж найближчих 100 років. В Києві у відповідь натякнули, що ані сам Орбан, ані його хазяїн у Кремлі стільки не проживуть.
До цього Орбан цинічно заявляв, що, мовляв, "незрозуміло, хто на кого напав" у війні між Україною та РФ. У відповідь в Києві жорстко потролили угорського лідера, нагадавши, що минулого разу Угорщина обрала "не той бік" та програла.
Ще один момент - Орбан постійно супроводжував критикою усі рішення ЄС щодо допомоги України. Численні істерики, шантаж та спроби блокування з боку Будапешта так набридли Брюсселю, що на повному серйозі розглядалося рішення призупинити право голосу Угорщини в ЄС.