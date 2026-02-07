Орбан заявив, що Україна, мовляв, нібито вимагає від Брюсселя позбавити Угорщину дешевого російського газу та нафти. Це, заа версією Орбана, загрожує високими цінами на комунальні послуги для угорців.

"Будь-хто, хто це каже, є ворогом Угорщини, тому Україна - наш ворог", - заявив друг Путіна.

Орбан додав, що якщо не знизити комунальні платежи, угорські сім'ї в середньому будуть витрачати на оплату комунальних послуг на рік близько мільйона угорських форінтів. Це трохи менше 2600 євро - завдяки багаторічній політиці Орбана угорський форінт майже нічого не вартий.

При цьому Орбан був змушений визнати, що оскільки Україна - сусід Угорщини, Будапешту потрібно буде співпрацювати з нею. Але він все одно не впустив можливості заявити, що Україну, мовляв, не можна допускати до членства в Євросоюзі.