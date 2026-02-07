ua en ru
Сб, 07 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Ворог Угорщини: Орбан зробив чергову обурливу заяву про Україну

Угорщина, Субота 07 лютого 2026 19:19
UA EN RU
Ворог Угорщини: Орбан зробив чергову обурливу заяву про Україну Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан, який вважається другом російського диктатора Володимира Путіна, прилюдно назвав Україну "ворогом Угорщини".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на угорське видання Index.

Орбан заявив, що Україна, мовляв, нібито вимагає від Брюсселя позбавити Угорщину дешевого російського газу та нафти. Це, заа версією Орбана, загрожує високими цінами на комунальні послуги для угорців.

"Будь-хто, хто це каже, є ворогом Угорщини, тому Україна - наш ворог", - заявив друг Путіна.

Орбан додав, що якщо не знизити комунальні платежи, угорські сім'ї в середньому будуть витрачати на оплату комунальних послуг на рік близько мільйона угорських форінтів. Це трохи менше 2600 євро - завдяки багаторічній політиці Орбана угорський форінт майже нічого не вартий.

При цьому Орбан був змушений визнати, що оскільки Україна - сусід Угорщини, Будапешту потрібно буде співпрацювати з нею. Але він все одно не впустив можливості заявити, що Україну, мовляв, не можна допускати до членства в Євросоюзі.

Орбан та його заяви

Багаторічна влада Орбана та його партії "Фідес" в Угорщині добігає кінця. Вже у квітні корумпований проросійський прем'єр може програти опозиційній проєвропейській партії "Тиса".

Тому в спробі виграти вибори Орбан розгорнув масштабну кампанію залякування. Угорський прем'єр активно використовує маніпуляції, пропаганду та брехню, намагаючись очорнити свого суперника Петера Мадяра. Також фактично він "призначив" Україну на роль "ворога" в своїй передвиборчий кампанії.

Зокрема нещодавно Орбан заявив, що Будапешт нібито не має наміру підтримувати вступ Києва до Євросоюзу впродовж найближчих 100 років. В Києві у відповідь натякнули, що ані сам Орбан, ані його хазяїн у Кремлі стільки не проживуть.

До цього Орбан цинічно заявляв, що, мовляв, "незрозуміло, хто на кого напав" у війні між Україною та РФ. У відповідь в Києві жорстко потролили угорського лідера, нагадавши, що минулого разу Угорщина обрала "не той бік" та програла.

Ще один момент - Орбан постійно супроводжував критикою усі рішення ЄС щодо допомоги України. Численні істерики, шантаж та спроби блокування з боку Будапешта так набридли Брюсселю, що на повному серйозі розглядалося рішення призупинити право голосу Угорщини в ЄС.

Читайте РБК-Україна в Google News
Угорщина Україна Віктор Орбан
Новини
Ціллю були лінії 750 кВ і ТЕС, є поранені та руйнування: наслідки нічної атаки РФ по Україні
Ціллю були лінії 750 кВ і ТЕС, є поранені та руйнування: наслідки нічної атаки РФ по Україні
Аналітика
Світ без контролю. Як Путін та Трамп розв’язують руки ядерним арсеналам США та РФ
Роман Коткореспондент РБК-Україна Світ без контролю. Як Путін та Трамп розв’язують руки ядерним арсеналам США та РФ