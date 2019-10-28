Візит Зеленського в Золоте та ліквідація голови ІДІЛ: новини за вихідні

США ліквідували лідера ІДІЛ

Сполучені Штати Америки провели операцію, спрямовану проти лідера "Ісламської держави" Абу Бакра аль-Багдаді. Президент США Дональд Трамп підтвердив, що ватажок ІДІЛ був знищений в ході операції ЗС США в сирійському Ідлібі. Він зазначив, що в ході операції були знищені багато спільники аль-Багдаді.

Зеленський відвідав добровольців в Золотому

Президент України Володимир Зеленський відвідав позиції українських добровольців в районі населеного пункту Золоте, де має відбутися розведення сил і засобів. Зеленський зустрівся з добровольцями, щоб поговорити з ними про відвід сил і ситуацію на фронті. В ході візиту відбулася скандальна розмова з одним з військових.

Зброю добровольців вивезли з Золотого

Зброю, що знаходилася у добровольців в Золотому, вивезли з прифронтової зони. Про це йдеться у відео, опублікованому в Telegram-каналі команди президента Володимира Зеленського. За даними Міністерства внутрішніх справ, незаконну зброю, яка знаходилося в розпорядженні учасників акції проти розведення сил, вивезли з Золотого, вивезли 27 жовтня.

Зеленський призначив нового голову Луганської облдержадміністрації

Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Гайдая головою Луганської обласної державної адміністрації (ОДА). Своїм указом №766/2019 Зеленський звільнив з цієї посади Віталія Комарницького. Зеленський пояснив зміну голови Луганської ОДА.

За заступника мера Дніпра Лисенка внесли заставу

За заступника мера Дніпра Бориса Філатова Михайла Лисенка підозрюваного в корупції, внесли заставу в сумі близько 600 тис. гривень. Заставу внесли відразу після обрання запобіжного заходу, тобто в СІЗО заммера Дніпра не був. За версією слідства, Лисенко разом з іншими посадовими особами міської ради та підприємства-підрядчика підозрюють у привласненні 29,5 млн гривень (1,15 млн доларів) бюджетних коштів, виділених на ремонт Нового мосту в Дніпрі.

Росія може оголосити у розшук українських моряків

Російська Федерація може оголосити у розшук звільнених з полону українських моряків. Про це повідомив адвокат українських військових Микола Полозов. За словами адвоката, його підзахисних можуть оголосити у розшук, якщо вони не співпрацюватимуть з російським слідством. Зокрема, українські моряки за вимогою РФ повинні з'являтися до слідчого або суду.

У Тернопільській області підтверджений випадок дифтерії

У Тернопільській області підтвердили випадок захворювання дифтерією. Діагноз "дифтерія" підтверджений у 47-річного чоловіка. Хворий контактував з трьома особами, в тому числі з дитиною.