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У Зеленського заявили, що незаконну зброю добровольців вивезли з Золотого

Новини » Суспільство    27.10.2019 - 20:57
У Зеленського заявили, що незаконну зброю добровольців вивезли з Золотого
Фото: Володимир Зеленський (Facebook)

Зброю, яка перебувала в розпорядженні добровольців, вивезли з Золотого 27 жовтня

Зброю, яка перебувала у добровольців у Золотому, вивезли з прифронтової зони сьогодні, 27 жовтня. Про це йшлося на відео, опублікованому в Telegram-каналі команди президента Володимира Зеленського.

За даними Міністерства внутрішніх справ, 27 жовтня незаконну зброю, яка знаходилась у розпорядженні учасників акції проти розведення сил, вивезли з Золотого.

РБК-Україна писало, що добровольці, з якими спілкувався Зеленський в Золотому Луганської області, знаходились в зоні операції Об'єднаних сил з зброєю нелегально. У прес-центрі ООС нагадали, що Зеленський, перебуваючи у населеному пункті Золоте, 26 жовтня поспілкувався з людьми у військовій формі. Ці люди перебували в приватному будинку і представилися добровольцями. Проте, повідомляють в ООС, вони не є представниками силових відомств або Збройних сил України, уповноважених перебувати і діяти в районі проведення операції Об'єднаних сил.

У ході перебування в Золотому Зеленський заявив, що Україна повинна шукати шляхи і працювати для завершення війни на Донбасі. За словами Зеленського, українці хочуть миру і всі готові до розведення сил.

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