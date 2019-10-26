Зеленський відвідав добровольців в Золотому

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент приїхав до військових, щоб поговорити на серйозні теми

Президент України Володимир Зеленський прибув на позиції українських добровольців в районі населеного пункту Золоте, де має відбутися розведення сил та засобів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Останній блокпост #Ні капітуляції".

Як повідомляється, глава держави прибув на позиції добровольців у Золотому, щоб поговорити з ними про відведення сил та ситуацію на фронті.

"Зеленський приїхав до добровольців у Золоте. Серйозна розмова про відведення і фронт", - написали в Telegram-каналі.

Зазначимо, що в Офісі президента про візит Зеленського в район проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі не повідомляли.

Нагадаємо, 22 жовтня незаконні збройні формування Росії здійснили обстріл ділянки розведення сил і засобів в районі населеного пунтку Золоте. Позиції український військових в Золотому були обстріляні зі стрілецької зброї.

Також РБК-Україна писало, що 24 жовтня російсько-окупаційні сили імітуючи готовність до початку відведення сил та засобів обстріляли позиції українських військовослужбовців поблизу Богданівки. Бойовики застосовували ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю