ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський відвідав добровольців в Золотому

Новини » Політика    26.10.2019 - 13:17
Зеленський відвідав добровольців в Золотому
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент приїхав до військових, щоб поговорити на серйозні теми

Президент України Володимир Зеленський прибув на позиції українських добровольців в районі населеного пункту Золоте, де має відбутися розведення сил та засобів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Останній блокпост #Ні капітуляції".

Як повідомляється, глава держави прибув на позиції добровольців у Золотому, щоб поговорити з ними про відведення сил та ситуацію на фронті.

"Зеленський приїхав до добровольців у Золоте. Серйозна розмова про відведення і фронт", - написали в Telegram-каналі.

Зазначимо, що в Офісі президента про візит Зеленського в район проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі не повідомляли.

Нагадаємо, 22 жовтня незаконні збройні формування Росії здійснили обстріл ділянки розведення сил і засобів в районі населеного пунтку Золоте. Позиції український військових в Золотому були обстріляні зі стрілецької зброї.

Також РБК-Україна писало, що 24 жовтня російсько-окупаційні сили імітуючи готовність до початку відведення сил та засобів обстріляли позиції українських військовослужбовців поблизу Богданівки. Бойовики застосовували ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю

За добу на Донбасі поранено трьох українських військових На Донбасі поранені троє українських військових
Новини України Володимир ЗеленськийДонбасЗолотое
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся