Зеленський призначив нового голову Луганської облдержадміністрації

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Головою Луганської ОДА став Сергій Гайдай

Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Гайдая головою Луганської обласної державної адміністрації (ОДА). Про це йдеться в указі №767/2019 від 25 жовтня, оприлюдненому в суботу на сайті глави держави.

"Призначити Гайдая Сергія Володимировича головою Луганської обласної державної адміністрації", - йдеться в указі.

Своїм указом №766/2019 Зеленський звільнив з цієї посади Віталія Комарницького.

Нагадаємо, 20 жовтня Кабінет міністрів України погодив призначення голови Харківської та ще двох обласних державних адміністрацій. Тоді український уряд погодив наступні кандидатури на голів: Харківська ОДА Олексій Кучер; Кіровоградська ОДА - Андрій Балонь; Чернігівська ОДА - Андрій Прокопенко.

Також на сьогоднішньому засіданні уряду були узгоджені відставки Михайла Бно-Айрияна з посади голови Київської ОДА та Віталія Комарницького з посади голови Луганської ОДА. Крім того, стало відомо, що Київську ОДА очолить харківський бізнесмен Олексій Чернишов, а Луганську - Сергій Гайдай.