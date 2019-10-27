Зеленський пояснив зміну голови Луганської ОДА

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Нещодавно Луганську ОДА очолив Сергій Гайдай

Президент України Володимир Зеленський пояснив зміну глави Луганської обласної державної адміністрації (ОДА). Про це він розповів під час представлення нового голови Луганської ОДА відео про поїздку президента в Золоте.

Як відомо, Луганську ОДА очолив Сергій Гайдай замість пробуло на цій посаді кілька місяців Віталія Комарницького.

"Я хочу подякувати того губернатора, який у нас тут був. Був недовго, тому що, при всій повазі, ми домовлялися, щоб нам потрібно робити певні речі, крім слів, дуже швидко. Скажімо так, він (колишній голова Луганської ОДА Комарницький, - ред.) не дуже швидкий. Дуже вірю і сподіваюся, що ви будете довше. А довше - значить результативніше", - сказав президент.

Нагадаємо, 25 жовтня Володимир Зеленський призначив Сергія Гайдая головою Луганської обласної державної адміністрації.

20 жовтня Кабінет міністрів України погодив призначення голови Харківської та ще двох обласних державних адміністрацій. Тоді український уряд погодив наступні кандидатури на голів: Харківська ОДА Олексій Кучер; Кіровоградська ОДА - Андрій Балонь; Чернігівська ОДА - Андрій Прокопенко.