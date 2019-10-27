ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Росія може оголосити у розшук українських моряків

Новини » Політика    27.10.2019 - 14:33
Росія може оголосити у розшук українських моряків
Фото: Микола Полозов (УНІАН)

Моряків оголосять у розшук, якщо вони не співпрацюватимуть зі слідством

Російська Федерація може оголосити у розшук звільнених з полону українських моряків. Про це повідомив адвокат українських військових Микола Полозов, передає "Крим.Реалії".

За словами адвоката, його підзахисних можуть оголосити у розшук, якщо вони не співпрацюватимуть з російським слідством. Зокрема, українські моряки за вимогою РФ повинні з'являтися до слідчого або суду.

"Є дуже серйозна небезпека, що російська влада може оголосити моряків в розшук, якщо вони не будуть з'являтися за викликом слідчого або в суд", - пояснив адвокат.

Полозов зазначив, що звільнені з російського полону моряки залишаються у статусі обвинувачених в Росії, а справа українських моряків знаходиться на етапі ознайомлення з матеріалами стороною захисту.

"Я знайомлюся з письмовими матеріалами, плануємо, що в листопаді будемо знайомитися з речовими доказами. Справу не припинено, природно, будемо працювати на кінцевий результат, на те, щоб будь-які негативні наслідки захоплення моряків для них в майбутньому ніяк не відгукнулися, для того, щоб цю справу припинити в цілому", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найближчим часом Росія поверне захоплені в Керченській протоці українські військові кораблі. Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявляв про взаємодію між Україною та РФ, а також про те, що процес повернення українських кораблів знаходиться на фінальному етапі.

Спікер парламенту Естонії закликав Раду Європи тиснути на Росію через Донбасу Суд в Гаазі оголосить рішення за позовом України проти Росії 8 листопада
Новини України Російська ФедераціярозыскНиколай Полозовукраинские моряки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся