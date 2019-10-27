Трамп підтвердив знищення ватажка ІДІЛ в Ідлібі

Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Бойовик був убитий в ході в ході операції ЗС США в Ідлібі

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що ватажок терористичної організації "Ісламська держава" (ІДІЛ) Абу Бакр аль-Багдаді був знищений в ході операції ЗС США в сирійському Ідлібі. Про це президент заявив у ході брифінгу.

Він зазначив, що в ході операції були знищені багато спільників аль-Багдаді.

"Бандит, який так старався залякати інших, провів свої останні хвилини в повному страху, в повній паніці і страху, жаху від американських сил, які обрушилися на нього", - сказав Трамп, уточнивши, що Аль-Багдаді підірвав пояс смертника, намагаючись сховатися від військових США в підземному тунелі.

Трамп також зазначив, що в ході спецоперації ні один американський військовослужбовець не загинув.

Крім того, президент США подякував Туреччині, Сирії, Іраку і РФ за допомогу в ліквідації аль-Багдаді.

BREAKING: Pres. Trump details death of ISIS leader al-Baghdadi: "The thug who tried so hard to intimidate others spent his last moments in utter fear, in total panic and dread, terrified of the American forces bearing down on him." https://t.co/362XDBRqsO pic.twitter.com/bFRxFytfFM — ABC News (@ABC) October 27, 2019

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп планує зробити "важливу заяву" в Білому домі в неділю, 27 жовтня. Також у своєму Twitter вночі Трамп написав: "щось дуже велике тільки що сталося!".

Пізніше стало відомо, що Сполучені Штати Америки провели операцію, спрямовану проти лідера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдаді. Newsweek, посилаючись на те, що офіційний представник армії США поінформував про результати операції, заявив, що аль-Багдаді був убитий в ході рейду.