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Трамп підтвердив знищення ватажка ІДІЛ в Ідлібі

Новини » Політика    27.10.2019 - 15:32
Трамп підтвердив знищення ватажка ІДІЛ в Ідлібі
Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Бойовик був убитий в ході в ході операції ЗС США в Ідлібі

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що ватажок терористичної організації "Ісламська держава" (ІДІЛ) Абу Бакр аль-Багдаді був знищений в ході операції ЗС США в сирійському Ідлібі. Про це президент заявив у ході брифінгу.

Він зазначив, що в ході операції були знищені багато спільників аль-Багдаді.

"Бандит, який так старався залякати інших, провів свої останні хвилини в повному страху, в повній паніці і страху, жаху від американських сил, які обрушилися на нього", - сказав Трамп, уточнивши, що Аль-Багдаді підірвав пояс смертника, намагаючись сховатися від військових США в підземному тунелі.

Трамп також зазначив, що в ході спецоперації ні один американський військовослужбовець не загинув.

Крім того, президент США подякував Туреччині, Сирії, Іраку і РФ за допомогу в ліквідації аль-Багдаді.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп планує зробити "важливу заяву" в Білому домі в неділю, 27 жовтня. Також у своєму Twitter вночі Трамп написав: "щось дуже велике тільки що сталося!".

Пізніше стало відомо, що Сполучені Штати Америки провели операцію, спрямовану проти лідера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдаді. Newsweek, посилаючись на те, що офіційний представник армії США поінформував про результати операції, заявив, що аль-Багдаді був убитий в ході рейду.

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