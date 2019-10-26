У Тернопільській області підтверджений випадок дифтерії

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Хворий контактував з трьома особами, з яких одна дитина

У Тернопільській області підтвердили випадок захворювання дифтерією. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Повідомляється, що діагноз "дифтерія" підтверджений у 47-річного чоловіка.

"За оперативними даними, чоловік щепився від дифтерії у 2017 році, утім щодо наявності попередніх обов'язкових 8-ми щеплень за віком даних немає. Щеплення від дифтерії формує антитоксичний імунітет, що захищає від важкого перебігу хвороби. Уведенна чоловіку вакцина в 2017 році сформувала достатній рівень антитоксичного імунітету, що не дав розвинутися важким ускладненням", - повідомили у відомстві.

Хворий проживає на кордоні Тернопільської і Хмельницької областей, за допомогою він звернувся до лікаря в Тернопільській області. Чоловік контактував з трьома людьми, з яких одна дитина. За місцем проживання пацієнта 21 жовтня проведена дезінфекція.

Нагадаємо, в Ужгороді вперше за десять років зафіксували спалах на дифтерію. Хвороба була діагностована у студента місцевого університету. Пізніше з ознаками дифтерії були госпіталізовані ще двоє людей.

РБК-Україна повідомляло, що в одному з ліцеїв Києва підтвердили випадок захворювання дифтерією.