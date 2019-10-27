За заступника мера Дніпра Лисенка внесли заставу

Фото: Михайло Лисенко (facebook.com/Mykhailo Lysenko)

Лисенка підозрюють у розкраданні коштів на ремонт Нового мосту

За заступника мера Дніпра Бориса Філатова Михайла Лисенка, якого підозрюють у розкраданні коштів на ремонті Нового мосту, внесли заставу в сумі близько 600 тис. гривень. Про це повідомляє ТСН.

Заставу за Лисенка внесли відразу після обрання запобіжного заходу, тобто в СІЗО заммера Дніпра не був.

За версією слідства, Лисенко разом з іншими посадовими особами міської ради та підприємства-підрядчика підозрюють у привласненні 29,5 млн гривень (1,15 млн доларів) бюджетних коштів, виділених на ремонт Нового мосту в Дніпрі.

Нагадаємо, 26 жовтня повідомлялося, що Дзержинський районний суд Кривого Рогу обрав запобіжний захід Лисенко. Суд обрав Лисенко запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави у понад 600 тисяч гривень.

За версією слідства, вказана особа разом з іншими посадовими особами міської ради та підприємства-підрядчика підозрюється у привласненні 29,5 млн гривень бюджетних коштів при здійсненні ремонту нового мосту в Дніпрі (ч. 5 ст. 191 і ч. 1 ст. 366 КК України).

Раніше РБК-Україна повідомляло, що прокуратура оголосила в розшук заступника Дніпровського міського голови Михайла Лисенка, начальників управління міської ради і чиновника, який здійснював технічний нагляд. Чиновники ховаються від слідства, їх підозрюють у привласненні 29,5 млн грн бюджетних коштів під час ремонту Нового мосту в Дніпрі.