Визит Зеленского в Золотое и ликвидация главаря ИГИЛ: новости за выходные

США ликвидировали главаря ИГИЛ

Соединенные Штаты Америки провели операцию, направленную против лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что главарь ИГИЛ был уничтожен в ходе операции ВС США в сирийском Идлибе. Он отметил, что в ходе операции были уничтожены многие сообщники аль-Багдади.

Зеленский посетил добровольцев в Золотом

Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции украинских добровольцев в районе населенного пункта Золотое, где должно состояться разведение сил и средств. Зеленский встретился с добровольцами, чтобы поговорить с ними об отводе сил и ситуации на фронте. В ходе визита состоялся скандальный разговор с одним из военных.

Оружие добровольцев вывезли из Золотого

Оружие, которое находилось у добровольцев в Золотом, вывезли из прифронтовой зоны. Об этом говорится в видео, опубликованном в Telegram-канале команды президента Владимира Зеленского. По данным Министерства внутренних дел, незаконное оружие, которое находилось в распоряжении участников акции против разведения сил, вывезли из Золотого, вывезли 27 октября.

Зеленский назначил нового главу Луганской облгосадминистрации

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Гайдая главой Луганской областной государственной администрации (ОГА). Своим указом №766/2019 Зеленский уволил с этой должности Виталия Комарницкого. Зеленский объяснил смену главы Луганской ОГА

За заместителя мэра Днепра Лысенко внесли залог

За заместителя мера Днепра Бориса Филатова Михаила Лысенко, подозреваемого в коррупции, внесли залог в сумме около 600 тыс. гривен. Залог внесли сразу после избрания меры пресечения, то есть в СИЗО заммера Днепра не был. По версии следствия, Лысенко вместе с другими должностными лицами городского совета и предприятия-подрядчика подозревают в присвоении 29,5 млн гривен (1,15 млн долларов) бюджетных средств, выделенных на ремонт Нового моста в Днепре.

Россия может объявить в розыск украинских моряков

Российская Федерация может объявить в розыск освобожденных из плена украинских моряков. Об этом сообщил адвокат украинских военных Николай Полозов. По словам адвоката, его подзащитных могут объявить в розыск, если они не будут сотрудничать с российским следствием. В частности, украинские моряки по требованию РФ должны являться к следователю или в суд.

В Тернопольской области подтвержден случай дифтерии

В Тернопольской области подтвердили случай заболевания дифтерией. Диагноз "дифтерия" подтвержден у 47-летнего мужчины. Больной контактировал с тремя лицами, из которых один ребенок.