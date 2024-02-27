Визит премьера Болгарии в Украину и демобилизация срочников: новости за 26 февраля

Война России против Украины: последние новости

Премьер Болгарии прибыл в Украину с визитом

Премьер-министр Болгарии Николай Денков вместе с делегацией прибыл с визитом в Украину.

В состав болгарской делегации также входят министры юстиции, окружающей среды и энергетики - Атанас Славов, Юлиан Попов и Румен Радев, заместители министров обороны и иностранных дел - Станимир Георгиев и Тихомир Стойчев, а также главнокомандующий обороной Болгарии Эмиль Ефтимов.

Зеленский подписал закон о демобилизации срочников

Президент Владимир Зеленский вчера, 26 февраля, подписал закон о демобилизации военных срочной службы.

Отмечается, что закон сегодня подписал председатель Верховной рады Руслан Стефанчук и сам Зеленский.

Сообщалось, что в окончательном виде в законопроект включена норма о сроках, в течение которых срочники не могут быть призваны. Военные не могут быть призваны на военную службу по мобилизации в течение 12 месяцев со дня увольнения в запас.

Украинские военные отошли от села Ласточкино, - ВСУ

Украинские военные совершили отход от села Ласточкино Донецкой области. Оно расположено в 6 км от Авдеевки.

"Подразделения Вооруженных сил Украины осуществили выход от села Ласточкино", - рассказал спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий.

По его словам, такой маневр был необходим, чтобы организовать оборону по линии населенных пунктов Орловка, Тоненькое, Бердичи и не допустить дальнейшего продвижения противника дальше в западном направлении.

ЕС может создать фонд для Украины по разработке дронов и ИИ, - Боррель

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что предложит странам-членам блока создать фонд помощи для Украины по разработке дронов и искусственного интеллекта.

"Я собираюсь предложить государствам-членам фонд для помощи Украине в разработке новых инструментов этой войны: беспилотников и искусственного интеллекта", - заявил он.

Боррель отметил, что война будет решаться преимущественно за счет систем связи и наведения.

"Это небольшие беспилотники, дальность полета которых составляет 20 километров, они несут двухкилограммовый заряд взрывчатки, стоят очень мало и больше не нужны, чтобы уничтожить танк", - подчеркнул он.

Глава дипломатии ЕС добавил, что благодаря дронам на передовой теперь все на виду.

"Танки используются как статическая артиллерия, они не выходят на открытое пространство. На них или падает беспилотник, или под них подкладывают мину. Все видно на поле боя", - заявил он.

При этом отметил, что сейчас необходимо развивать технологии, основанные на другом типе ведения войны.

"Перед лицом массированных атак малых беспилотников, похожих на рой ос, защитная альтернатива - заглушить систему связи. Если вы можете контролировать спектр, дрон бесполезен. Мы должны нести классические боеприпасы и поддерживать их в современных аспектах ведения войны, таких как искусственный интеллект. Нужно развивать технологии, основанные на другом типе ведения войны. И они это делают, пока что с большим мастерством, но им нужно больше", - подчеркнул он.

Зеленский предложил кэшбек за покупку украинских товаров

Украинцы смогут получить компенсацию части оплаты за товары и услуги, производимые в стране. Программа кэш бека "Купи украинское" заработает уже в этом году.

"За покупку определенных типов сделанных в Украине товаров и услуг граждане Украины смогут получить возврат части средств на специальную карточку", - сказал президент Владимир Зеленский.

По его словам, соответствующее поручение правительства, сейчас эту программу разрабатывают, и она должна заработать уже в этом году.

"Это налоги, это зарплаты наших воинов, это возможности нашего государства, в том числе и оборонные. Уже готовят параметры украинского кэшбека: финансовые и технические", - сказал Зеленский.

Дроны, боеприпасы и не только. Германия передала Украине новую военную помощь

Германия вчера, 26 февраля, обновила список поставленной Украине военной помощи. Берлин передал Киеву партию артиллерийских боеприпасов.

Отмечается, что Украина получила 14 тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм.

Что еще вошло в список помощи

4 машины разминирования WISENT 1;

3 мобильных дистанционно управляемых и защищенных систем разминирования;

материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов;

250 наборов для разминирования;

10 разведывательных БПЛА Vector с запасными частями;

22 системы обнаружения и подавление против дронов;

12 терминалов SatCom;

4 автомобиля для охраны границы.

Следом за Арменией. Зеленский скоро может посетить Азербайджан, - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время может посетить Азербайджан.

Источники издания указывают, что визит Зеленского в Армению, скорее всего, состоится 4 марта.

Далее источник добавил, что в этом случае Зеленский также отправится в Азербайджан.

Парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции в НАТО

Парламент Венгрии вчера, 26 февраля, ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО.

Отмечается, что в первый день весенней сессии представители приняли ратификацию членства Швеции в НАТО.

За это проголосовали 188 депутатов, еще 6 выступили против. Тех, кто воздержался, не было.

Венгрия была последним государством-членом, которое одобрило заявку Швеции в НАТО.

В парламенте Швеции хотят немедленного решения о поставке Украине самолетов Gripen

Лидер шведской партии "Центр" Мухаррем Демирок хочет немедленного решения по поводу поставок по стране истребителей Gripen в Украину.

К этим требованиям также частично присоединились представители "Социал-демократической рабочей партии". Демирок ожидает от премьера Швеции решений по поводу поставок самолетов уже сегодня.

Издание отмечает, что "Центр" уже давно настаивает на отправке самолетов в Украину, еще до того, как Швеция будет принята в НАТО.

Все оппозиционные партии заняли положительную позицию, кроме социал-демократов с оговоркой, что Швеция сначала должна вступить в НАТО. Об этом заявила лидер партии Магдалена Андерссон в своей речи на площади Сергеля в Стокгольме в эти выходные на демонстрации в поддержку Украины.