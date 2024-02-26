Зеленский предложил кэшбек за покупку украинских товаров

Украинцы смогут получить компенсацию части оплаты товаров и услуг, произведенных в стране. Программа кэшбека "Купи украинское" заработает уже в этом году.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на презентации платформы "Сделано в Украине", передает корреспондент РБК-Украина .

"За покупку определенных типов произведенных в Украине товаров и услуг граждане Украины смогут получить возврат части средств на специальную карту", - сказал он.

По его словам, соответствующее поручение правительств, сейчас эту программу разрабатывают, и она должна заработать уже в этом году.

"Это налоги, это зарплаты наших воинов, это возможности нашего государства, в том числе оборонные. Уже готовят параметры украинского кэшбека: финансовые и технические", - сказал Зеленский.

Доля украинских товаров

Последние данные Госстата свидетельствуют, что в 2020 году доля продажи предприятиями розничной торговли товаров, которые произведены на территории Украины, выросла до 53,4%. В 2019 году доля местных товаров составляла 52,4%, в 2018 году - 53,2%, в 2017 году - 52,3%.

В 2020 году доля местных продовольственных составляла 79,4%, доля непродовольственных товаров - 32,9%.

Среди продовольственных товаров яйца местного производства составляла 99,1% от продаж, мясо - 96,5%, масло сливочное - 95,1%, молоко - 94,0%. В то же время местные фрукты и овощи, свежие занимают 47,2% рынка.

Среди непродовольственных товаров самый незначительный процент занимают отечественные компьютеры - 3,7%, автомобили - 1,8%, мобильные телефоны - 0,2%.

Что такое кэшбек

Кэшбэк (cashback) - это программа лояльности, предоставляемая некоторыми банками и компаниями, которая позволяет пользователям получать обратно часть денег за покупки, совершенные с использованием определенных банковских карт или услуг.

Принцип работы кэшбэк-системы обычно таков: пользователь делает покупки с использованием определенной банковской карты или через специальные партнерские программы, и определенный процент от суммы покупки возвращается на его счет в виде кэшбэка.

Размер кэшбэка, как правило, зависит от условий программы и категории покупки. Например, кэшбэк может быть выше при определенных категориях расходов, таких как покупки в супермаркетах, ресторанах, или при определенных условиях, например, при первой покупке после активации карты.

Кэшбэк стал популярным способом привлечения и удержания клиентов.