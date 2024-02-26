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Четыре украинских гвардейца разбили колонну окупантов возле Работино (видео)

Запорожская область, Понедельник 26 февраля 2024 12:10
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Четыре украинских гвардейца разбили колонну окупантов возле Работино (видео) Фото: украинские гвардейцы отбили штурм окупантов возле Работино (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Четыре воина бригады "Спартан" Гвардии Наступления остановили штурмовую колонну у Работино на Запорожском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Бойцы вступили в бой против трех БТР-ов с пехотой на броне. Первый бронетранспортер взорвался на заготовленной мини, второй гвардейцы подбили с РПГ" отмечают в ведомстве.

Как отмечают в МВД, третья единица техник оккупантов успела взорвать пехоту, в результате чего завязался стрелковый бой.

"Несмотря на полученные ранения, ребята не отступили и вышли из боя победителями, получили необходимую медицинскую помощь. Огневая поддержка бригады добила остатки оккупантов", - говорится в сообщении.

Бои за Работино

Напомним, 47-я и 82-я бригады ВСУ освободили село Работино в Запорожской области 23 августа 2023 года.

По данным CNN, российская армия в феврале 2024 года сосредоточила на Запорожском направлении около 50 тысяч своих солдат.

Ранее Институт изучения войны (ISW) в своем отчете писал о том, что россияне продолжают штурмы в районе Работино. При этом российские пропагандисты утверждали, что их войска якобы подобрались к окрестностям села.

Как сообщалось на днях, сухопутные войска России продолжили и, скорее всего, усилили наступление в направлении села Работино, которое ВСУ отразили во время контрнаступления летом 2023 года. С этого времени село остается на линии фронта.

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