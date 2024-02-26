ЕС может создать фонд для Украины по разработке дронов и ИИ, - Боррель

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что предложит странам-членам блока создать фонд помощи для Украины по разработке дронов и искусственного интеллекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Diario.

"Я собираюсь предложить государствам-членам фонд для помощи Украине в разработке новых инструментов этой войны: беспилотников и искусственного интеллекта", - заявил он.

Боррель отметил, что война будет решаться в основном за счет систем связи и наведения.

"Это небольшие беспилотники, дальность полета которых составляет 20 километров, они несут двухкилограммовый заряд взрывчатки, стоят очень мало и больше не нужны, чтобы уничтожить танк", - подчеркнул он.

Глава дипломатии ЕС добавил, что благодаря дронам на передовой теперь все на виду.

"Танки используются как статическая артиллерия, они не выходят на открытое пространство. На них либо падает беспилотник, либо под них подкладывают мину. Все видно на поле боя", - заявил он.

При этом отметил, что сейчас необходимо развивать технологии, основанные на другом типе ведения войны.

"Перед лицом массированных атак малых беспилотников, похожих на рой ос, защитная альтернатива - заглушить систему связи. Если вы можете контролировать спектр, дрон бесполезен. Мы должны нести классические боеприпасы и поддерживать их в современных аспектах ведения войны, таких как искусственный интеллект. Нужно развивать технологии, основанные на другом типе ведения войны. И они это делают, пока что с большим мастерством, но им нужно больше", - подчеркнул он.

Помощь от ЕС

Лидеры Европейского союза 1 февраля в ходе саммита одобрили выделение для Украины 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility на 2024-2027 годы.

Совет ЕС и Европарламент 5 февраля достигли предварительного соглашения о создании нового инструмента для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины Ukraine Facility.

Документ должен быть одобрен Европарламентом на пленарной сессии, которая запланирована на 26-29 февраля 2024 года.

Украина рассчитывает получить первый платеж в размере 4,5 млрд. евро уже в марте. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет получить в первые два года действия программы по 18 млрд евро.

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