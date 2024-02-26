Вслед за Арменией. Зеленский вскоре может посетить Азербайджан, - СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время может посетить Азербайджан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на армянскую службу "Радио Свобода".
Источники издания указывают, что визит Зеленского в Армению, скорее всего, состоится 4 марта.
Далее источник добавил, что в этом случае Зеленский также отправится в Азербайджан.
Визит в Армению
В МИД Армении отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию, заявив лишь, что информируют общественность о визитах иностранных лидеров "в свое время".
Новости о возможной поездке Зеленского появились после недавних визитов премьер-министра Никола Пашиняна в Германию и Францию, во время которых он усилил критику России.
Представитель правящей партии "Гражданский договор" Бабкен Тунян заявил, что президент Украины является избранным лидером своей страны, и, как и другие главы государств, он может посещать Армению, если нет особых препятствий.
Другой депутат Гагик Мелконян заявил, что Армению не волнует, как Россия отреагирует или не отреагирует на визит Зеленского.
Информация о визите Зеленского в Армению
Ранее другое издание сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время посетит Армению. Дата визита окончательно не подтверждена.
Поверенный по делам Украины в Армении Лобач Валерий не опроверг эту информацию журналистам Factor TV.
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