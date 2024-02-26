ua en ru
Пн, 26 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Вслед за Арменией. Зеленский вскоре может посетить Азербайджан, - СМИ

Понедельник 26 февраля 2024 19:49
UA EN RU
Вслед за Арменией. Зеленский вскоре может посетить Азербайджан, - СМИ Архивное фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время может посетить Азербайджан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на армянскую службу "Радио Свобода".

Источники издания указывают, что визит Зеленского в Армению, скорее всего, состоится 4 марта.

Далее источник добавил, что в этом случае Зеленский также отправится в Азербайджан.

Визит в Армению

В МИД Армении отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию, заявив лишь, что информируют общественность о визитах иностранных лидеров "в свое время".

Новости о возможной поездке Зеленского появились после недавних визитов премьер-министра Никола Пашиняна в Германию и Францию, во время которых он усилил критику России.

Представитель правящей партии "Гражданский договор" Бабкен Тунян заявил, что президент Украины является избранным лидером своей страны, и, как и другие главы государств, он может посещать Армению, если нет особых препятствий.

Другой депутат Гагик Мелконян заявил, что Армению не волнует, как Россия отреагирует или не отреагирует на визит Зеленского.

Информация о визите Зеленского в Армению

Ранее другое издание сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время посетит Армению. Дата визита окончательно не подтверждена.

Поверенный по делам Украины в Армении Лобач Валерий не опроверг эту информацию журналистам Factor TV.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Армения Азербайджан
NEWS
Последствия Авдеевки. Почему ВСУ вышли из Ласточкино и на что теперь нацелилась РФ
Последствия Авдеевки. Почему ВСУ вышли из Ласточкино и на что теперь нацелилась РФ
DAILY
Что Россия планирует на фронте весной и когда Украина сможет перейти к контрнаступлению
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Что Россия планирует на фронте весной и когда Украина сможет перейти к контрнаступлению