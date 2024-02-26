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Зеленский подписал закон о демобилизации срочников

Украина, Понедельник 26 февраля 2024 16:27
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Зеленский подписал закон о демобилизации срочников Архивное фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Владимир Зеленский сегодня, 26 февраля, подписал закон о демобилизации военных срочной службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной рады Украины.

Отмечается, что закон сегодня подписал председатель Верховной рады Руслан Стефанчук и сам Зеленский.

Демобилизация срочников в Украине

Напомним, в начале полномасштабного вторжения было принято решение, что срочники во время военного положения остаются на военной службе. Их могли демобилизовать только на некоторым основаниях.

Недавно президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о демобилизации срочников. Сегодня Комитет по национальной безопасности парламента поддержал документ.

Документ устанавливает, что срочники освобождаются от службы в запас в сроки, определенные указом президента.

В пятницу Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект №11035 о демобилизации военных срочной службы.

Сообщалось, что в окончательном виде в законопроект включена норма о сроках, в течение которых срочники не могут быть призваны. Военные не могут быть призваны на военную службу по мобилизации в течение 12 месяцев со дня увольнения в запас.

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