ua en ru
Пн, 26 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Развернул полевую кухню для "кадыровцев" во время боев за Николаев: СБУ задержала предателя

Николаевская область, Понедельник 26 февраля 2024 14:05
UA EN RU
Развернул полевую кухню для "кадыровцев" во время боев за Николаев: СБУ задержала предателя Фото: СБУ задержала предателя в Николаевской области который развернул кадыровцам полевую кухню (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Ярослава Борзова

Правоохранители разоблачили коллаборанта, который развернул полевую кухню для "кадыровцев" и чинил их технику во время боев за Николаев. За это ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечают в ведомстве, коллаборант сотрудничал с российскими войсками в период оккупации части Николаевской области.

Житель поселка Новопетровка во время захвата общины развернул полевую кухню для группировок "кадыровцев", зашедших в этот населенный пункт.

"Столовую" для окупантов их приспешник обустроил на территории собственного домовладения, а продукты для "меню" брал из своего хозяйства.

Возил еду в окопы к врагу и ремонтировал им технику

Коллаборант отвозил еду в окопы, на передовые позиции регулярных войск РФ.

Кроме того, мужчина ремонтировал военную технику "кадыровцев", которые дежурили на блокпостах и грабили частные дома местных жителей.

Затем захватчики использовали отремонтированные транспортные средства для побега и вывоза украденного имущества на территорию страны-агрессора.

Скрывался в другом городе

После освобождения поселка предатель переехал в Хмельницкий как переселенец. Таким образом он пытался "залечь на дно".

Однако, правоохранители разоблачили злоумышленника, установили его место временного проживания и схватили.

В настоящее время идет расследование. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении за коллаборационную деятельность и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленнику грозит до 5 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Развернул полевую кухню для &quot;кадыровцев&quot; во время боев за Николаев: СБУ задержала предателяФото: задержание предателя из Николаевской области (t.me/SBUkr)

Недавние задержания СБУ

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно СБУ задержала агента ФСБ, готовившего экологический теракт в Одесской области. За сотрудничество с врагом ему грозит пожизненное заключение.

Также правоохранители задержали еще одного информатора спецслужб РФ. Предатель собирал разведданные о Силах обороны в Николаеве.

Сегодня мы рассказывали о том, как сотрудники СБУ разоблачили супругов агентов ФСБ, которые готовили ракетный удар для обесточивания Львова.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины
NEWS
Украинские военные отошли от села Ласточкино, - ВСУ
Украинские военные отошли от села Ласточкино, - ВСУ
DAILY
Санкции США против банков и финкомпаний России: будет ли новый пакет ограничений эффективным
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Санкции США против банков и финкомпаний России: будет ли новый пакет ограничений эффективным