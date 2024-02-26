В Германии подтвердили, что за главой МИД Бербок в Украине следил российский дрон

Российский дрон вчера, 25 февраля, действительно преследовал главу МИД Германии Анналену Бербок во время ее движения в сторону Николаева.

Об этом заявили представители МИД и Минобороны Германии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle .

По их словам, во время визита главы МИД Германии Аннелены Бербок в Николаев за ее кортежем действительно некоторое время следил российский разведывательный дрон.

"Из-за этого Бербок пришлось досрочно закончить свой визит в Николаев", - добавили чиновники.

Что предшествовало

Вчера BILD писало, что Бербок находилась с визитом в Николаеве. Там она должна была посетить водопроводную станцию у города на берегу Черного моря, которую РФ разрушила в начале полномасштабного вторжения.

Однако во время поездки на станцию в небе был замечен российский беспилотник, после которого по городу обычно следует авиаудар. Поэтому Бербок была вынуждена отменить свой визит на станцию и отправиться в укрытие.