В парламенте Швеции хотят немедленного решения о поставке Украине самолетов Gripen

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aftonbladet .

К этим требованиям также частично присоединились представители "Социал-демократической рабочей партии". Демирок ожидает от премьера Швеции решений по поводу поставок самолетов уже сегодня.

Издание отмечает, что "Центр" уже давно настаивает на отправке самолетов в Украину, еще до того, как Швеция будет принята в НАТО.

Все оппозиционные партии заняли положительную позицию, кроме социал-демократов с оговоркой, что Швеция сначала должна вступить в НАТО. Об этом заявила лидер партии Магдалена Андерссон в своей речи на площади Сергеля в Стокгольме в эти выходные на демонстрации в поддержку Украины.

Самолеты можно быстро заменить

Послание правительства и премьер-министра Ульфа Кристерссона заключалось в том, что они займут такую позицию по вопросу поставок самолетов только после вступления в НАТО.

"Если мы что-то и знаем об Украине, то это то, что господство в воздухе будет означать все для продвижения фронта", - сказал Мухаррем Демирок.

В Воздушных силах Швеции провели проверку, может ли страна отправить самолеты Украине, но выводы были засекречены.

Демирок сказал, что производитель Saab Jas открыто заявил, что компания имеет ряд готовых корпусов, а это означает, что можно относительно быстро заменить самолеты, которые возможно отправят в Украину.

Истребители Gripen

Отметим, что Saab JAS 39 Gripen - это многоцелевой истребитель четвертого поколения, который был разработан с учетом универсальности. Формально он относится к классу истребителей, но на самом деле это многоцелевой самолет, способный выполнять различные задачи.

В конце мая правительство Швеции разрешило украинским пилотам пройти тренировку на истребителе JAS 39 Gripen. Они смогут заниматься на тренажерах и совершать пробные полеты.

В Офисе президента сообщили, что передачу Украине шведских Gripen следует согласовывать с другими странами, как и с поставкой F-16.