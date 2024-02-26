Американское ЦРУ поддерживает в Украине секретные базы наблюдения за Россией, - NYT
Центральное разведывательное управление США поддерживает в Украине 12 секретных баз. Они помогают отслеживать действия российских вооруженных сил и собирать важные данные.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .
"Пункт прослушивания в украинском лесу является частью поддерживаемой ЦРУ сети шпионских баз, построенной за последние восемь лет, включающей 12 секретных мест вдоль российской границы", - говорится в издании.
Отмечается, что примерно в 2016 году американская спецслужба приступила к подготовке элитного украинского отряда, который захватывал российские БпЛА и средства связи, чтобы технические работники ЦРУ могли с их помощью сломать российские системы шифрования.
Как утверждается, одним из офицеров в отряде был нынешний глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.
Кроме того, ЦРУ помогло подготовить новое поколение украинских шпионов, работавших в России, по всей Европе, на Кубе и других местах, где россияне имеют значительное присутствие.
В издании отмечают, что директор ЦРУ Уильям Бернс в минувший четверг совершил тайный визит в Украину, который стал его 10-м визитом с момента вторжения.
Также, во время вторжения ЦРУ передавало критически важную разведывательную информацию, в том числе о том, где и какими системами вооружений Россия планирует наносить удары.
ЦРУ о войне в Украине
Напомним, глава ЦРУ в конце января заявил, что Украину ждет тяжелый год в войне с Россией. Остановка американской помощи Киеву была бы ошибкой "исторического масштаба".
Также в ЦРУ сообщили, что российская армия с начала вторжения в Украину потеряла убитыми и ранеными около 315 тысяч человек. Уничтожены две трети танковых запасов Москвы.
Накануне мы сообщали, что Центральное разведывательное управление США не разрешает своим аналитикам пользоваться мессенджером Telegram.
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