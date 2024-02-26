Американское ЦРУ поддерживает в Украине секретные базы наблюдения за Россией, - NYT

Центральное разведывательное управление США поддерживает в Украине 12 секретных баз. Они помогают отслеживать действия российских вооруженных сил и собирать важные данные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

"Пункт прослушивания в украинском лесу является частью поддерживаемой ЦРУ сети шпионских баз, построенной за последние восемь лет, включающей 12 секретных мест вдоль российской границы", - говорится в издании.

Отмечается, что примерно в 2016 году американская спецслужба приступила к подготовке элитного украинского отряда, который захватывал российские БпЛА и средства связи, чтобы технические работники ЦРУ могли с их помощью сломать российские системы шифрования.

Как утверждается, одним из офицеров в отряде был нынешний глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Кроме того, ЦРУ помогло подготовить новое поколение украинских шпионов, работавших в России, по всей Европе, на Кубе и других местах, где россияне имеют значительное присутствие.

В издании отмечают, что директор ЦРУ Уильям Бернс в минувший четверг совершил тайный визит в Украину, который стал его 10-м визитом с момента вторжения.

Также, во время вторжения ЦРУ передавало критически важную разведывательную информацию, в том числе о том, где и какими системами вооружений Россия планирует наносить удары.