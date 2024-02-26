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Дроны, боеприпасы и не только. Германия передала Украине новую военную помощь

Понедельник 26 февраля 2024 21:18
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Дроны, боеприпасы и не только. Германия передала Украине новую военную помощь Архивное фото: Германия передала Украине новую военную помощь (facebook com ukroboronprom)
Автор: Дмитрий Браславский

Германия сегодня, 26 февраля, обновила список поставленной Украине военной помощи. Берлин передал Киеву партию артиллерийских боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу правительства Германии.

Отмечается, что Украина получила 14 тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм.

Что еще вошло в список помощи

  • 4 машины разминирования WISENT 1;
  • 3 мобильных дистанционно управляемых и защищенных систем разминирования;
  • материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов;
  • 250 наборов для разминирования;
  • 10 разведывательных БПЛА Vector с запасными частями;
  • 22 системы обнаружения и подавления против дронов;
  • 12 терминалов SatCom;
  • 4 автомобиля для охраны границы.

Что планируется передать Украине в будущем

Также Германия отчиталась и о планах будущих поставок. Украина должна будет 20 систем датчиков и глушилок против беспилотников, а также 10 дополнительных бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2.

Поставки осуществляются со складов промышленности, финансируются немецкими фондами для укрепления потенциала безопасности. Некоторые поставки нуждаются в модернизации или их производство продолжается. Также проводятся мероприятия по обучению.

Визит Зеленского в Германию

Как ранее анонсировали в ОП, 16 февраля президент Владимир Зеленский посетил Германию и Францию для переговоров с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Также стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц подписали договор о сотрудничестве в сфере безопасности.

Зеленский добавил, что подписанное сегодня соглашение о гарантиях безопасности между Украиной и Германией стало самым мощным документом.

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