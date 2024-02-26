Дроны, боеприпасы и не только. Германия передала Украине новую военную помощь

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу правительства Германии .

Отмечается, что Украина получила 14 тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм.

Что еще вошло в список помощи

4 машины разминирования WISENT 1;

3 мобильных дистанционно управляемых и защищенных систем разминирования;

материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов;

250 наборов для разминирования;

10 разведывательных БПЛА Vector с запасными частями;

22 системы обнаружения и подавления против дронов;

12 терминалов SatCom;

4 автомобиля для охраны границы.

Что планируется передать Украине в будущем

Также Германия отчиталась и о планах будущих поставок. Украина должна будет 20 систем датчиков и глушилок против беспилотников, а также 10 дополнительных бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2.

Поставки осуществляются со складов промышленности, финансируются немецкими фондами для укрепления потенциала безопасности. Некоторые поставки нуждаются в модернизации или их производство продолжается. Также проводятся мероприятия по обучению.

Визит Зеленского в Германию

Как ранее анонсировали в ОП, 16 февраля президент Владимир Зеленский посетил Германию и Францию для переговоров с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Также стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц подписали договор о сотрудничестве в сфере безопасности.

Зеленский добавил, что подписанное сегодня соглашение о гарантиях безопасности между Украиной и Германией стало самым мощным документом.