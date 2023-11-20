Бойцы ГУР поразили две дорогостоящие радиолокационные станции россиян (видео)
Украинские разведчики 18 ноября поразили две дорогостоящие российские радиолокационные станции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.
Как сообщается, 18 ноября вблизи населенного пункта Дмитриев Курской области была обнаружена радиотехническая позиция врага.
В результате боевой работы ГУР поражения потерпели две дорогостоящие российские радиолокационные станции - РЛС 55Ж6 "Небо" и, вероятно, "Гамма-С1Э".
Общие потери россиян уточняются.
Результаты боевой работы ГУР
Недавно украинские разведчики уничтожили вражеский комплекс радиоэлектронной борьбы "Поле-21". Бойцы применили беспилотник.
Разведчики отмечают, что средства радиоэлектронной борьбы на войне имеют стратегически важное значение.
Также бойцы ГУР показали уникальные кадры подготовки и реализации рейдов на территории временно оккупированного Крыма.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.