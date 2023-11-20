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Бойцы ГУР поразили две дорогостоящие радиолокационные станции россиян (видео)

Понедельник 20 ноября 2023 12:21
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Бойцы ГУР поразили две дорогостоящие радиолокационные станции россиян (видео) Фото: бойцы ГУР поразили две дорогостоящие радиолокационные станции россиян (armyinform.com.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские разведчики 18 ноября поразили две дорогостоящие российские радиолокационные станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.

Как сообщается, 18 ноября вблизи населенного пункта Дмитриев Курской области была обнаружена радиотехническая позиция врага.

В результате боевой работы ГУР поражения потерпели две дорогостоящие российские радиолокационные станции - РЛС 55Ж6 "Небо" и, вероятно, "Гамма-С1Э".

Общие потери россиян уточняются.

Результаты боевой работы ГУР

Недавно украинские разведчики уничтожили вражеский комплекс радиоэлектронной борьбы "Поле-21". Бойцы применили беспилотник.

Разведчики отмечают, что средства радиоэлектронной борьбы на войне имеют стратегически важное значение.

Также бойцы ГУР показали уникальные кадры подготовки и реализации рейдов на территории временно оккупированного Крыма.

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