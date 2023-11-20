США предоставили Украине новый пакет вооружения на 100 млн долларов

"США пообещали выделить Украине еще 100 млн долларов на помощь в области обороны, включая перехватчики ПВО и противотанковое оружие", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что более подробной информации не поступало, но это произошло в тот же день, когда Киев посетил министр обороны США Ллойд Остин.

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Министерство обороны США объявило о предоставлении дополнительной помощи Украине в сфере безопасности и обороны. Это 51 транш оборудования, предоставленный администрацией президента США Джо Байдена из запасов Министерства обороны для Украины с августа 2021 года.

Пакет включает в себя дополнительные средства ПВО, артиллерийские боеприпасы, противотанковое оружие и другое оборудование, которое поможет Украине защитить свою суверенную территорию и бороться за свободу от продолжающейся агрессивной войны России.

Пакет помощи стоимостью до 100 млн долларов включает в себя:

Зенитные ракеты Stinger;

одну высокомобильную артиллерийскую ракетную систему (HIMARS) и дополнительные боеприпасы;

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

ракеты TOW с оптическим наведением (Tube-Launched, Optically-Tracked, Wire-Guided);

противотанковые комплексы Javelin и AT-4;

более 3 млн патронов к стрелковому оружию;

боеприпасы для разрушения препятствий;

снаряжение для холодной погоды; и

Запасные части, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

Военная помощь от США

1 октября Конгресс США принял законопроект о временном бюджете. Он не включал новое финансирование помощи Украине, поскольку такую инициативу решили рассматривать отдельно.

После этого президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 млрд долларов. Большинство из этих средств (60 млрд долларов) хотят направить в помощь Украине. Также пакет предусматривал помощь Израилю.

В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что США выделили новый пакет военной помощи для Украины.

Визит главы Пентагона в Украину

Глава Минобороны США 20 ноября приехал в Украину в преддверии нового заседания в формате "Рамштайн". Новая встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины состоится уже в эту среду, 22 ноября.

В Пентагоне сообщили, что Остин во время визита в Киев проведет переговоры на высоком уровне с украинским руководством. В частности, он намерен обсудить партнерство между странами и военную помощь ВСУ.

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