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В Минобороны Британии назвали число украинских детей в "лагерях перевоспитания" РФ

Понедельник 20 ноября 2023 19:48
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В Минобороны Британии назвали число украинских детей в "лагерях перевоспитания" РФ Иллюстративное фото: в Минобороны Британии назвали число украинских детей в "лагерях перевоспитания" РФ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты поместили уже более 10 тысяч украинских детей в свои "лагеря перевоспитания".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

"По имеющимся данным, не менее 11 тысяч украинских детей содержатся в 43 лагерях перевоспитания по всей России, за тысячи километров от дома", - подчеркнули в ведомстве.

Там также отметили, что право на жизнь и свободу таких детей находится под угрозой.

При этом в Минобороны отмечают, что такие данные указаны в докладе Йельской лаборатории гуманитарных исследований.

"Лагеря перевоспитания"

Напомним, ранее существование "лагерей перевоспитания" на территории России подтверждал уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он рассказывал, что украинских детей пытаются записать в различные военные организации, чтобы растить новое поколение российских военнослужащих.

По словам Лубинца, под "перевоспитание" попадают не только парни, но и девушки. Их учат разбирать автомат Калашникова, петь русские патриотические песни и готовят к военной карьере.

Также, по данным The Telegraph, такие лагеря организовали и на территории Беларуси.

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