Глава Пентагона подтвердил дату новой встречи "Рамштайн"

Очередная встреча Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") состоится уже в среду, 22 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам главы Пентагона, то, что происходит в Украине, касается не только ее, но и всего мира. Поэтому для США вместе с союзниками и партнерами продолжат работать над предоставлением Украине возможности для успеха в войне.

"Наша следующая встреча с Контактной группой (формат "Рамштайн" - ред.) пройдет в среду. И я с нетерпением жду того, чтобы поработать с министром Умеровым (министром обороны Украины Рустемом Умеровым - ред.). Сделать необходимую работу, чтобы обеспечить вас тем, что нужно в борьбе", - отметил Остин.

Что предшествовало

Напомним, еще на прошлой неделе в норвежском Министерстве обороны заявили о том, что встреча Контактной группы по обороне Украины запланирована на 22 ноября.

Глава Пентагона Ллойд Остин, по данным ведомства, пригласил принять участие глав оборонных ведомств из около 50 стран.

Стоит заметить, что заседание в формате "Рамштайн" 22 ноября станет уже 17-м. Предыдущая встреча состоялась 11 октября. Тогда нашей стране пообещали предоставить финансовую и военную помощь.