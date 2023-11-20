Украинские военные с помощью дрона уничтожили российский "Камаз" (видео)

Силы обороны Украины обнаружили на поле боя вражеский "Камаз". Процесс его уничтожения удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ .

На видео можно увидеть, что военные с помощью дрона удачно атаковали вражеский грузовик.

В Сухопутных войсках отметили, что это результат работы Оперативного командования "Запад".

ВСУ уничтожают россиян

Потери России в войне в Украине на утро понедельника, 20 ноября, составили 640 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 319 210 военных.

Также украинские бойцы за минувшие сутки уничтожили почти 300 оккупантов, технику и склад боеприпасов врага на Таврическом направлении.

А в армии Эстонии сообщили, что РФ понесла значительные потери на левом берегу Днепра и уже была вынуждена перебрасывать дополнительные части оккупантов с других участков фронта.