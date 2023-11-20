РФ за месяц на левобережье Днепра потеряла 3500 солдат. В армии Эстонии рассказали детали

РФ понесла значительные потери на левом берегу Днепра и уже была вынуждена перебрасывать дополнительные части оккупантов с других участков фронта.

Об этом заявил заместитель начальника штаба эстонской дивизии Янно Мярк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

Он отметил, что российские войска приложили немало усилий, чтобы не допустить расширения украинских плацдармов на Днепре или переброски туда дополнительных сил.

По его словам, потери российских войск там также очень большие.

РФ уже опрокидывает резервы в Днепр

"Потери за этот четырехнедельный период оцениваются в около 3500 российских военнослужащих, как ранеными, так и убитыми", - говорится в заявлении.

Эстонский полковник уточнил, что это уже заставило российское командование перебросить в этот район подразделения с других фронтов.

Закрепление ВСУ на левом берегу Херсонской области

Ранее в Морской пехоте ВСУ подтвердили, что защитники провели серию успешных действий на левом берегу Днепра Херсонской области, благодаря чему им удалось закрепиться на нескольких плацдармах.

Впоследствии представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Евгений Ерин в эфире телемарафона допустил, что в ответ на закрепление ВСУ на позициях на левобережье Херсонской области российские оккупанты могут попытаться провести определенную перегруппировку.

Сегодня представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев заявил, что у российских оккупантов начались значительные проблемы из-за успешных операций украинских войск на левобережье Херсонской области. В частности, из-за значительных потерь они вынуждены перебрасывать сюда подразделения по другим направлениям.