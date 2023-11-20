Оккупанты перебрасывают технику с новой маркировкой на Мариупольское направление

Российские оккупанты продолжают активно переправлять резервы на фронт. В частности, на Мариупольском направлении на технике у оккупантов была замечена новая символика и отметки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"В течение выходных сохранился приоритет по Запорожскому направлению с доминированием Бердянского. Преимущественно – грузовики с БК и личным составом", – резюмировал Андрющенко.

Он отметил, что оккупанты установили новые отметки на колоннах.

"В воскресенье при передвижении со стороны Невского в направлении Центра колонны 15 авто: тентованные Уралы и КамАЗы, бронированный кунг на базе Урала, ЗУ-23 и бензовозы с маркировкой (на сундуке). Принадлежность устанавливаем", - говорит советник мэра Мариуполя.

Отмечается, что оккупанты также начали использовать шевроны с изображением акулы в ново сформированных штурмовых подразделениях, которые проходят подготовку на побережье.

"В целом, накладывая карту перемещений на карту боевых действий становится понятно, что последние переброски отвечали оперативно-тактическим задачам, в частности в районе Вербового по Бердянскому направлению и Токмаку", - подытожил Андрющенко.