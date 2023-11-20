Оккупанты перебрасывают технику с новой маркировкой на Мариупольское направление
Российские оккупанты продолжают активно переправлять резервы на фронт. В частности, на Мариупольском направлении на технике у оккупантов была замечена новая символика и отметки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
"В течение выходных сохранился приоритет по Запорожскому направлению с доминированием Бердянского. Преимущественно – грузовики с БК и личным составом", – резюмировал Андрющенко.
Он отметил, что оккупанты установили новые отметки на колоннах.
"В воскресенье при передвижении со стороны Невского в направлении Центра колонны 15 авто: тентованные Уралы и КамАЗы, бронированный кунг на базе Урала, ЗУ-23 и бензовозы с маркировкой (на сундуке). Принадлежность устанавливаем", - говорит советник мэра Мариуполя.
Отмечается, что оккупанты также начали использовать шевроны с изображением акулы в ново сформированных штурмовых подразделениях, которые проходят подготовку на побережье.
"В целом, накладывая карту перемещений на карту боевых действий становится понятно, что последние переброски отвечали оперативно-тактическим задачам, в частности в районе Вербового по Бердянскому направлению и Токмаку", - подытожил Андрющенко.
Ситуация в районе Мариуполя
В последние дни российская армия активнее начала перебрасывать резервы через временно оккупированный Мариуполь, захваченный в феврале 2022 года. Только за ночь 18 ноября враг переместил более 20 тягачей с танками и другой тяжелой гусеничной техникой через Мариуполь в направлении Бердянска.
Кроме того, РФ перебрасывает ближе к фронту фуры с топливом, усиленно готовит штурмовиков, а над портом Мариуполя активно летает авиация.
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