Руководство Госспецсвязи подозревают в завладении 62 миллионами: какая схема

Правоохранители разоблачили преступную схему с участием руководства Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи). Чиновники подозреваются в завладении госсредствами на сумму более 62 миллионов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное антикоррупционное агентство Украины ( НАБУ ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру ( САП )

В ведомстве отметили, что в настоящее время по делу подозреваются шесть человек. Это:

Председатель Госспецсвязи и его заместитель;

гендиректор и сотрудник госпредприятия;

владелец группы компаний (организатор схемы) и один его работник.

В Бюро не уточнили имена и фамилии этих чиновников. Однако по данным источников РБК-Украина, речь идет о главе Госспецсвязи Юрии Щиголе и его заместителе Викторе Жоре.

Так, именно их сегодня ранее в понедельник уволил Кабинет министров Украины, и назначил временного руководителя ведомства.

Главе Госспецсвязи Юрию Щиголю и его заместителю Виктору Жоре объявили подозрение (фото: коллаж РБК-Украина)

Какую схему задействовали фигуранты

По данным следствия, на протяжении 2020-2022 годов владелец группы компаний в сговоре с руководством Госспецсвязи разработали схему завладения бюджетными средствами, которые были выделены на закупку оборудования и программного обеспечения.

Для этого фигуранты привлекли две подконтрольные компании, а закупку засекретили "во избежание открытых торгов", и чтобы обеспечить их победу, рассказали в НАБУ.

С данными компаниями подчиненное Госспецсвязи госпредприятие заключило договоры на поставку соответствующего ПО и услуг, после чего перечислило в 2021-2022 годах 285 миллионов гривен.

"Однако реальная стоимость ПО, которое компании приобрели у иностранного производителя, составила 223 млн грн, а разницей более чем в 62 млн грн и завладели участники преступления", - отмечают в НАБУ.

Эти средства "вывели" на счета подконтрольных компаний за рубежом, чтобы "отмыть" и разделить между членами организованной группы.

Что грозит фигурантам

Фигурантам сегодня, 20 ноября, было объявлено о подозрении. Действия лиц квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, рассказали в САП.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Досудебное расследование продолжается, добавили в НАБУ.

Что известно о Щиголе

Юрий Щиголь возглавлял Госспецсвязи с 2020 года. С 2008 года он проходил военную службу на оперативных и руководящих должностях в Службе безопасности Украины.

Также Щиголь занимался государственной программой по обеспечению украинских бойцов беспилотниками "Армия дронов", основанной в июле 2022 года Министерством цифровой трансформации, Госспецсвязи, Генеральным штабом и проектом United24.

В понедельник, 20 ноября, Кабмин уволил Юрия Щиголя с должности главы Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, а также его заместителя по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Виктора Жора.