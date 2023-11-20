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В Пентагоне назвали цель визита Остина в Киев

Понедельник 20 ноября 2023 12:04
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В Пентагоне назвали цель визита Остина в Киев Фото: глава Пентагона Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Во время визита в Киев министр обороны США Ллойд Остин проведет переговоры на высоком уровне с украинским руководством. Стороны обсудят партнерство между странами и военную помощь ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Как сообщается, обсуждения будут сосредоточены на дальнейшем укреплении стратегического партнерства между США и Украиной, включая обеспечение украинской армии необходимыми боевыми возможностями как на зимний период, так и для защиты своей страны от будущих российских угроз.

В Пентагоне также отмечают, что во время визита Остин подчеркнет приверженность США оказанию помощи в сфере безопасности, необходимой для защиты от российской агрессии, а также обсудит долгосрочное видение будущего Вооруженных сил Украины.

Позже на этой неделе Остин виртуально из Пентагона проведет 17-е заседание Контактной группы по обороне Украины. Во встрече, как ожидается, примут участие около 50 стран.

Визит главы Пентагона в Киев

В Украину с визитом прибыл глава Пентагона Ллойд Остин. Он находится в Киеве сегодня, 20 ноября.

Фотографию со столичного вокзала министр обороны Соединенных штатов опубликовал в Twitter. Его встретила в Киеве посол США в Украине Бриджит Бринк.

"Я только что приехал в Киев, чтобы встретиться с украинскими лидерами. Сегодня я здесь, чтобы передать важное сообщение - Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину в их борьбе за свободу против агрессии России, как сейчас, так и в будущем", - написал Остин.

Отметим, что глава Минобороны США приехал в Украину в преддверии нового заседания в формате "Рамштайн". Новая встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины состоится уже в эту среду, 22 ноября.

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