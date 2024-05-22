Визит главы МИД Германии в Украину и решение ЕС по активам России: новости за 21 мая

Война России против Украины: последние новости

В Киев прибыла глава МИД Германии Бербок

Вчера, 21 мая, в Киев с неанонсированным визитом прибыла глава Министерства иностранных дел (МИД) Германии Анналена Бербок.

Как отмечает ведомство, целью визита Бербок является попытка заверить Украину в том, что несмотря на ухудшение ситуации на поле боя, Германия и Европа будут продолжать твердо стоять на ее стороне, а также не прекращать оказывать ей помощь.

ЕС одобрил передачу Украине доходов от замороженных активов РФ

Европейский союз одобрил передачу Украине доходов от замороженных активов России.

"В рамках ЕС мы приняли решение о передаче Украине средств, полученных в результате замораживания активов российского Центрального банка. Только в этом году эта сумма может составить до 3 млрд евро", - сообщил глава МИД Чехии Ян Липавский.

Министр добавил, что 90% средств пойдут на военную поддержку.

"Россия должна заплатить за ущерб, нанесенный ее агрессивной войной", - заявил Липавский.

Зеленский предположил, когда Запад может решиться на передачу Украине семи систем Patriot

На саммите НАТО в Вашингтоне могут принять решение о передаче Украине семи систем Patriot.

Президент Владимир Зеленский снова призвал НАТО предоставить больше истребителей F-16, а также систем ПВО Patriot.

По его словам, Украине нужно много систем Patriot, но она согласится на семь штук для защиты регионов, имеющих ключевое значение для национальной экономики и энергетического сектора.

Издание пишет, что Зеленский предположил, что решение (о передаче Patriot) может быть принято, когда лидеры НАТО соберутся на саммит в Вашингтоне в июле.

"Вы считаете, что это слишком много для юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне? За страну, которая сегодня борется за свободу и демократию во всем мире?", - задал вопрос президент Украины.

Бойцы ССО за три недели уничтожили пол дивизиона российских ЗРК "Бук"

Операторы 3-го отдельного полка Сил специальных операций (ССО) за три недели уничтожили четыре зенитно-ракетных комплекса "Бук" россиян, то есть пол дивизиона.

"Операторы 3-го отдельного полка ССО за три недели разбили полдивизиона зенитно-ракетных комплексов "Бук" россиян на одном из операционных направлений", - говорится в сообщении.

Как отметили в ССО, три вражеских ЗРК были поражены в конце апреля - начале мая. Четвертый "Бук" украинские воины уничтожили на днях.

Во время разведывательных действий операторы обнаружили местоположение "Бук". По вражеской цели оперативно нанесено огневое поражение ударным дроном.

"Отметим, что это - одна из последних новейших разработок, которая поступила на вооружение Сил специальных операций. Результат точной работы ССО - горящие остатки российского железа", - добавили в Силах спецопераций.

ВСУ поразили российский ракетный корабль "Циклон" в Севастополе, - Генштаб

Украинские военные в ночь на 19 мая смогли поразить российский ракетный корабль "Циклон". Он находился в оккупированном Севастополе.

Военные уточнили, что это произошло в ночь на 19 мая.

Генштаб добавил, что корабль находился во временно оккупированном Севастополе.

"Силы обороны Украины поразили российский ракетный корабль "Циклон" проекта 22800", - сообщили военные.

Экс-мэра Балаклеи будут судить за госизмену. Он сотрудничал с РФ, ему грозит пожизненное

Бывшего мэра Балаклеи будут судить за госизмену. В 2022 году он начал сотрудничать с россиянами, но после деоккупации города он бежал в Россию.

С первых дней оккупации города Балаклея действующий на тот момент городской голова добровольно пошел на сотрудничество с российскими захватчиками и фактически сдал им населенный пункт. В публикации не указано имя и фамилия бывшего чиновника, но ранее прокуратура сообщала, что речь шла об Иване Столбовом.

Бывший украинский чиновник скрывается от правосудия на территории РФ, он объявлен в розыск. Обвиняемого будут судить заочно в Балаклейском районном суде Харьковской области. За госизмену фигуранту грозит пожизненное лишение свободы.

Часть жителей Харьковской области при повторной эвакуации смогут получать выплаты

Лица, эвакуируемые из опасных районов Харьковской области, могут снова получать выплаты как переселенцы.

"В рамках обязательной эвакуации из Волчанска и Липцев люди, которые повторно выехали, имеют право на выплаты для внутренне перемещенных лиц", - отметила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

По ее словам, речь идет о тех гражданах, которые внесены в списки эвакуированных и которые составляет местная власть.

Для включения в этот список лица, которые самостоятельно выехали из населенных пунктов Харьковской области, где объявлена обязательная эвакуация, могут обращаться в Департамент социальной защиты населения Харьковской ОВА по телефону "горячей линии" - (066) 283-41-43.

Сколько осужденных подали заявления на службу в армии: ответ Минюста

Более 3 тысяч осужденных подали заявления на условно-досрочное освобождение от отбывания наказания для службы в армии.

Как отметила заместитель главы Министерства юстиции Елена Высоцкая, эта цифра примерно и прогнозировалась до принятия закона. В частности при предварительных опросах среди осужденных, около 4,5 тысячи человек изъявили желание служить в армии.

В то же время она отметила, что не всем осужденным закон позволяет мобилизоваться. Более того, некоторые могут получить отказ со стороны военно-врачебных комиссий (ВВК) из-за общественно-опасных болезней (ВИЧ, туберкулез, гепатиты).

"И поэтому когда мы говорим большие цифры - о 20 тысячах, это очень теоретический потенциал. Реально это 4-5 тысяч. Но мы поняли, что и 4-5 тысяч замотивированных людей, у которых есть желание условно-досрочно освободиться при условии заключения контракта - это помощь для Вооруженных сил. Поэтому мы пошли на этот шаг и сейчас реализуем соответствующий закон", - отметила она.