Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию в Волчанске, - ОСГВ "Хортица"

Об этом заявил спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Сейчас в Харьковской области ситуация и оперативная обстановка остается сложной, она динамично меняется. Однако нашим силам обороны и всем задействованным подразделениям удалось стабилизировать ситуацию, в частности в городе Волчанск", - заявил он.

Волошин добавил, что россияне не оставляют попыток прорвать оборону наших подразделений возле Липцов, Волчанска, Старицы.

"Наземные штурмы захватчики сочетают, конечно, с авиационными ударами. Оккупанты применяют авиацию как раз для нанесения ракетно-бомбовых ударов по Харькову и другим населенным пунктам области", - заявил он.

Представитель "Хортицы" добавил, что на Харьковском направлении за прошедший день россияне совершили 83 атаки и на утро на сегодня уже произошло 5 боевых столкновений.

"Должен отметить, что количество боестолкновений с врагом по сравнению с прошлыми сутками снизилось почти вдвое. Враг не прекращает, конечно, попытки сосредоточивать свои усилия на направлении Стрелечья, Липцы и на захвате именно города Волчанск с последующим выходом к Белому Колодезю и развертыванием наступления как раз в тылы наших войск", - отметил он.

Волошин добавил, что вблизи границ захватчики создали и значительно усилили оперативно-тактическую группировку войск противника.

"Однако наши Силы обороны держатся, пытаются вытеснить оккупационные войска в направлении населенного пункта Глубокое и в районе Волчанска, в котором враг намеревался закрепиться как раз в жилой застройке. Однако наши защитники делают все возможное и не дают ему это сделать", - заявил он.